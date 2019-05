Palermo, traffico in tilt in via Regione Siciliana

Palermo, 24 maggio 2019 – Una mattina di ordinaria follia in via regione siciliana, a Palermo. Traffico in tilt nel tratto della carreggiata in direzione Trapani, all’altezza di via Maria SS. Mediatrice.

Intorno alle 08,00 un Tir è sbandato e si è messo di traverso, occludendo quasi tutta la carreggiata. Probabilmente il mezzo ha avuto un’avaria.

Si registrano incolonnamenti del traffico che, in questa fascia oraria, è molto intenso.

Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della polizia municipale che stanno gestendo e dirottando il traffico automobilistico verso percorsi alternativi.