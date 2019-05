“FIAT VOLUNTAS DEI” in scena al circolo AUSER di Monreale

Monreale, 24 maggio 2019 – Nell’ambito delle sue attività culturali, l’AUSER Circolo Biagio Giordano di Monreale, nella giornata di sabato 25 maggio prossimo, presso la propria sede in via Venero n. 217, rappresenterà a cura dei propri soci la commedia teatrale “FIAT VOLUNTAS DEI” dell’autore di teatro Giuseppe Macrì, in dialetto siciliano, autore tra l’altro di ben 22 commedie.

Commedia arcinota e rappresentata in tutta Italia e da cui fu tratto un film, interpretata dal nostro attore siciliano dialettale Angelo Musco e che fece ridere gli spettatori di tutte le sale dei cinema d’Italia.

Nel 1923 venne rappresentata per la prima volta all’Olimpia di Milano e fu replicata per ben 23 giornate consecutive.

La trama è una delle più semplici ma classiche per una commedia: un padre, Don Gaetano, si oppone alle nozze del proprio figlio perché ritiene l’amata carente di possibilità economiche e senza dote. Da qui una serie di spassosi avvenimenti che coinvolgono le famiglie interessate. Divertentissimo il funerale del prete, padre Attanasio erroneamente preso per morto dalla sua perpetua. Ma alla fine proprio padre Attanasio riuscirà a comporre i dissidi tra i genitori e a far coronare il sogno d’amore dei giovani innamorati conciliando i rispettivi genitori.