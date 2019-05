Assicurazione auto Genialloyd: ecco perchè tutti la scelgono!

La Compagnia assicurativa del gruppo Allianz, Genialloyd, nasce a Milano nel 1996. Solo due anni dopo lancia il canale online ed è tra le prime ad offrire la comodità e la convenienza di questa modalità di servizio. Nel mondo delle polizze auto è certamente una delle più scelte, grazie ai tanti vantaggi che propone.

Come si stipula un’assicurazione auto online?

La stipula della RC auto tramite web è abbastanza semplice e intuitiva. Basta andare sul sito di riferimento e scegliere la polizza per la quale si vuole calcolare il preventivo (auto, moto o veicolo commerciale, ad esempio) ed inserire nell’apposito spazio la targa e la data di nascita del proprietario. Avrete una schermata con una tariffa base a cui potrete aggiungere tutte le opzioni accessorie che desiderate, dall’assistenza stradale alla collisione con animali, la tutela legale e l’infortunio guidatore. Per ogni singola voce è indicato il costo, che si andrà ad aggiungere al totale finale. Prima di decidere se procedere o meno con il preventivo ottenuto, inserite gli estremi dell’eventuale coupon o convenzione, se li avete. Cliccando su “acquista ora”, attiverete automaticamente il processo di stipula, che avverrà con l’invio di documenti per mezzo di mail o fax.

I vantaggi di Genialloyd

Uno dei i maggiori vantaggi dell’assicurazione Genialloyd, è che è anche rateizzabile e comunque presenta tariffe di sicuro interesse. Le rate della polizza Genialloyd (due semestrali o unica soluzione annuale), possono essere pagate per mezzo di carta di credito, circuito paypal, effettuando un bonifico bancario o in un qualsiasi punto Lottomatica. È possibile sospenderla fino a due volte l’anno, sia dalla propria area personale sul sito che telefonicamente, chiamando il servizio clienti. Sono previsti sconti se a stipularla sono più membri della stessa famiglia ed è possibile risparmiare fino al 15% del premio. Le opinioni sulla polizza sono molto positive e parlano di un prodotto versatile con un’assistenza continua, persino tramite WhatsApp o social network.

Le coperture

A seconda delle vostre necessità, potrete personalizzare al massimo il tipo di copertura. Se disponete di un garage, non utilizzate molto spesso l’auto o comunque si tratta di un mezzo piuttosto vecchio, potreste optare per una soluzione base che possa comprendere o meno il “furto e incendio”. Qualora l’automobile sia abbastanza nuova o comunque vi serva per andare al lavoro ogni giorno, avrete opzioni aggiuntive molto interessanti, quali tutela legale, kasko, atti vandalici, collisione e infortuni al conducente. Esiste anche una formula chiamata “protezione patente” che potete sfruttare qualora vi vengano decurtati dei punti: in tal caso, vi verrà corrisposto un indennizzo per coprire i costi del corso che dovrete seguire per recuperarli, per un massimo di 400 euro. In fase di stipula, vi sarà anche consentito decidere tra due differenti formule di guida: quella libera, ottima se l’auto viene utilizzata da tutta la famiglia e quella esperta, in caso invece il mezzo sia condotto esclusivamente dall’assicurato o da adulti con patente conseguita da almeno due anni.

Gestione sinistri e assistenza stradale

In caso malaugurato d’incidente o di guasto, potrete contattare il numero dedicato 24 ore su 24. Con la copertura base, la vostra auto sarà trasportata fino all’officina convenzionata più vicina oppure si provvederà alla sostituzione dell’eventuale ruota forata direttamente in loco. Le opzioni “plus” e “senza pensieri”, invece, vi daranno vantaggi aggiuntivi come la riparazione immediata e un’auto sostitutiva per circa due settimane. Un altro dei vantaggi dell’assicurazione Genialloyd è quello di poter utilizzare un’app dedicata su smartphone o iPhone, al fine di gestire la propria polizza anche da cellulare. In tali casi, la gestione di un sinistro si può fare inviando delle foto e cercando le officine convenzionate tramite GPS.