Un talento monrealese in TV. Sabato prossimo nel programma “A sua immagine” l’intervista al maestro ceramista Giuliano

Monreale, 22 maggio 2019 – Ieri, presso la fabbrica di ceramiche Nicolò Giuliano, sita in via Circonvallazione 55, sono state girate le riprese per la trasmissione “A sua immagine”, noto programma televisivo in onda su Rai 1.

Durante le riprese è stato intervistato il maestro Giuliano ed è stata posta particolare attenzione al maestoso presepe e ad una statua in fase di lavorazione di Papa Giovanni Paolo II.

Il servizio andrà in onda sabato 25 maggio alle 0re 15.55 su Rai 1. Il fatto che le ricchezze e i talenti del territorio vengano valorizzati e mostrati a livello nazionale rappresenta sicuramente una grande soddisfazione per Monreale, che ancora una volta si distingue per il suo valore culturale e artistico.