H&M costruzioni alla ricerca di diverse figure professionali

Monreale, 22 maggio 2019 – In campo da oltre 15 anni, H&M costruzioni s.r.l. offre opportunità di lavoro nel campo edile. Diverse sono le figure professionali ricercate dall’azienda, da inserire all’interno del team.

In questi mesi sono numerose le commesse prese in carico da H&M costruzioni, pertanto diversi i cantieri in apertura.

Ecco alcune delle figure ricercate:

Responsabile cantiere, operatore edile alla carpenteria, addetto alle operazioni di carico scarico e trasporto materiali, operatore per montaggio smontaggio e trasformazione di ponteggi, operatore edile alle ristrutturazioni e alle strutture murarie, installatore di materiali imperbializzanti, operatore edile alla posa di pavimenti e rivestimenti, operatore edile all’intonacatura e tinteggiatura.

Per entrare a far parte del team di H&M costruzioni s.r.l., il candidato oltre alle dovute competenze dovrà manifestare serietà, passione e un forte spirito di squadra.

La società di costruzioni è stata fondata da Giuseppe Quartararo, giovane imprenditore in campo da anni nel settore edile e con un ricco curriculum nella realizzazione di prestigiosi appartamenti. A dicembre 2018 l’imprenditore ha inaugurato Brique, show-room in via Venero a Monreale. Una nuova realtà nel territorio, dove professionisti accompagnano il cliente dal progetto all’esecuzione dei lavori fino alla scelta dei materiali ed accessori annessi.

Per candidarsi contattare lo 091-2751768 o inviare una e-mail a brique.brq@gmail.com.