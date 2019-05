Come le piattaforme di scommesse invogliano i giocatori a scommettere

“La concorrenza è l’anima del commercio” è un mantra per chi decide di immettere il proprio prodotto sul mercato e, di sicuro, non fanno eccezione le piattaforme di betting online, che puntano ad invogliare potenziali scommettitori e fidelizzare gli utenti già registrati, offrendo promozioni, bonus e, codici promo più in generale, servizi sempre migliori.

Ma quali sono i punti cardine su cui i principali bookmakers (come Eurobet) fanno affidamento per richiamare l’attenzione dei giocatori?

Welcome Bonus o Offerta di Benvenuto

Sempre di più si sente parlare di Welcome Bonus riferito alle piattaforme di scommesse via internet, anzi, a dirla tutta, è quasi impossibile trovare una società che non applichi e pubblicizzi in prima pagina questo particolare bonus. L’Offerta di Benvenuto è il primo approccio per invogliare i giocatori, dandogli ad esempio la possibilità di ricevere una cifra “extra”, raddoppiando il primo deposito o anche accedendo ad un vero e proprio programma, in cui il giocatore sblocca settimanalmente alcuni livelli così che il bookie eroghi in toto la somma promessa.

Ogni società di betting ha le sue condizioni per concedere questo bonus, ma il punto di partenza è sempre lo stesso: aprire un account personale ed effettuare il primo deposito. Tale processo fa si che sempre nuovi utenti si fidelizzano a quel determinato bookmaker e che il flusso monetario che gira intorno alle scommesse continui a girare e rinnovarsi.

Promozioni sugli eventi più importanti

Anche questa è una pratica molto diffusa tra i bookie online: scegliere determinati eventi o focalizzando l’attenzione su di essi con particolari promozioni. I giocatori sono fisiologicamente attratti dagli avvenimenti sportivi “di cartello”, quelli che sono sulla bocca di tutti; perchè non aumentare il brivido della giocata con promozioni e mercati ad hoc?

Per fare un esempio, banale ma efficace, riguardante uno degli avvenimenti sportivi più attesi dell’anno, ovvero il SuperBowl. Sapevate che ogni anno i bookmakers introducono il mercato “indovina il colore della Gatorade che verrà riversata sull’allenatore vincente”?

E’ una scommessa del tutto specifica per quell’evento, ma moltissimi giocatori vengono ammaliati da questo tipo di promozioni: per questo i siti di betting cercano di stupire ed invogliare i loro utenti con quote e mercati “particolari”.

Le quote maggiorate

Molti bookmakers propongono, regolarmente, alcune quote maggiorate per aumentare il flusso di giocate su un particolare evento sportivo o mercato. La logica delle quote maggiorate è molto semplice: alcune quote vengono migliorate rispetto al loro reale valore, invogliando un maggior numero di giocatori a puntare su quel mercato, sperando in una vincita maggiore.

Alcuni dei mercati su cui vengono applicate le quote maggiorate non sono del tutto comuni, ma proprio per questo motivo le piattaforme di scommessa cercano di invogliare i giocatori a piazzare una scommessa proprio su di essi.

Il “Moltiplicatore”

Quando si compila una schedina multipla, ovvero formata da più avvenimenti, la maggior parte dei bookmakers applica un bonus moltiplicatore. Per questo motivo, alla vincita potenziale della payslip data dalla semplice moltiplicazione di quote e cifra puntata, viene aggiunto un bonus in percentuale che si calcola ( in maniera diversa tra i bookie ) sul totale degli eventi scelti.

Più saranno le quote inserite nella schedina, più il bonus aumenterà proporzionalmente, tanto da invogliare i giocatori ad aggiungere qualche evento in più per far lievitare il bonus moltiplicatore e di conseguenza la potenziale vincita.