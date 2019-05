Bonifica dell’Oreto e del Sant’Elia: questa mattina Arcidiacono a Villa Niscemi per l’incontro del Fai

Monreale, 22 maggio 2019 – Si è tenuto questa mattina a Villa Niscemi l’incontro promosso dal Fai per la salvaguardia dei fiume Oreto, e il neo sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono era presente.

“Il fiume Sant’Elia, testimonianza storica delle antiche abitudini del vivere quotidiano e luogo naturale della vallata dove sorge la frazione di Pioppo, che un tempo, oltre a costituire la risorsa idrica per il funzionamento del vecchio mulino, era anche il lavatoio pubblico”. Con queste parole Arcidiacono fa riferimento alla ricchezza ambientale rappresentata dal fiume.

In sinergia coi promotori del progetto del parco fluviale, con il Comitato Pioppo comune, con Arci link e Agrisocial, il sindaco si adopererà nella realizzazione della salvaguardia del fiume Oreto.

“Il comune di Monreale sta seguendo da vicino e con interesse il progetto di salvaguardia del fiume Oreto – ha dichiarato Arcidiacono – e grazie ai fondi Fai la bonifica partirà a breve dalla sorgente del fiume Sant’Elia. Ci attiveremo per l’installazione di cartellonistica, per l’infopoint e per la realizzazione di un punto di osservazione. Più avanti l’amministrazione, sempre il supporti delle associazioni, si impegnerà a realizzare un progetto più ampio finalizzato a realizzare interventi più corposi che possono riguardare l’acquario fluviale e l’impianto di fitodepurazione. Per questi interventi siamo già impegnati a ricercare fondi extracomunali”.