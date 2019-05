Nuova voragine in via Olio di Lino. Un incubo senza fine

Palermo, 20 maggio 2019 – Non c’è requie in via Olio di Lino. Una nuova voragine si è aperta pochi metri più avanti del punto in cui erano stati ultimati i lavori pochi mesi fa. È la terza volta in sette mesi che parte del manto stradale cede, sempre dallo stesso lato della carreggiata.

A novembre 2018 la prima fossa: un’auto quasi inghiottita, finita per metà dentro la voragine. Poi i lavori e il ripristino del manto stradale, ma il sollievo dura poco. A marzo una nuova voragine solo pochi metri prima, nuovo cantiere e nuovi lavori.

Questa mattina l’incubo ricomincia; la buca è relativamente piccola rispetto a quelle precedenti ed è già stata transennata, ma la paura di un nuovo crollo è alta.

“Abbiamo prontamente segnalato la situazione – dichiara Silvio Moncada, presidente della IV° circoscrizione -, la causa è il collasso del collettore fognario. L’Amap è stata allertata e ha già transennato la buca per evitare pericoli. Il prima possibile inizieranno i lavori. Bisogna sottolineare che non si tratta della stessa voragine che si era aperta tempo fa, ma si trova qualche metro più avanti”.