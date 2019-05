Guerra di mafia a Monreale, confermati i 3 ergastoli per l’omicidio Billitteri (FOTO)

La seconda sezione della Corte d’assise d’appello di Palermo ha confermato i tre ergastoli inflitti in primo grado per l’omicidio di Giuseppe Billitteri, fatto scomparire col metodo della lupara bianca il 22 marzo 2012. Sono stati ritenuti colpevoli dell’omicidio del venditore ambulante Giuseppe Libranti Lucido, boss di Monreale, Giuseppe Lombardo e Giuseppe Antonio Vassallo.

Esclusa per tutti e tre l’aggravante dell’agevolazione di Cosa nostra per i furti a loro attribuiti e il solo Lombardo viene assolto dall’estorsione ai danni di un imprenditore. Valica Buzila, cittadino romeno che rispondeva di furto di bestiame, si è visto ridurre la pena a due anni, otto mesi in meno di quelli che aveva avuto in corte d’assise: il collegio presieduto da Angelo Pellino, a latere Vittorio Anania, ha accolto le richieste del pg Domenico Gozzo, riducendo solo la durata dell’isolamento diurno.

La vittima sarebbe stata punita per avere procurato appalti e forniture alle ditte vicine alla cosca di Monreale. Il cadavere fu però fatto sparire a Camporeale. Billitteri si sarebbe opposto alla costituzione del grande, nuovo mandamento che avrebbe dovuto unire tre paesi del Palermitano, Partinico, San Giuseppe Jato e Altofonte, accentrando il potere nelle mani di Antonino Sciortino, allevatore di Camporeale.