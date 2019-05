Decine di aziende pronte ad assumere laureati palermitani al “Career Day UniPa”

All’Università di Palermo arriva il Career Day UniPa, che permetterà ai laureati dell’ateneo palermitano di poter entrare in contatto con numerose aziende interessate ad assumere. A Palermo, il 22 maggio, nei locali del Polo Didattico dell’Edificio 19 del Campus Universitario di viale delle Scienze, domande e offerte di lavoro si incontrano per mettere in contatto gli accademici con il complesso mondo del lavoro.

Obiettivo della giornata è infatti organizzare attività di incrocio domanda-offerta di lavoro ed eventi che possano aiutare gli studenti e i laureati a ridurre i tempi di transizione tra il conseguimento del titolo di studio e l’inserimento nel mondo del lavoro. L’evento aiuterà, inoltre, le aziende a colmare i posti di lavoro rimasti vuoti a causa della difficoltà a trovare lavoratori specializzati in determinate discipline.

Durante il Career Day dell’Università di Palermo, gli studenti e i laureati avranno l’opportunità di entrare in contatto con i manager e i responsabili delle Risorse Umane delle aziende partecipanti in cerca di figure professionali, prendere parte alle presentazioni aziendali, consegnare il proprio curriculum e sostenere colloqui di lavoro. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Tra le numerose aziende partecipanti ci sono Arancia-ICT, Fulmine Group, Unimpiego Confindustria-Sicindustria, Randstad Italia, Manpower, GiGroup Palermo, Vitamia, Bruno Euronics, Ikea, Mondo Auto e altre decide di celebri aziende italiane.

Il Career Day UniPa 2019 è organizzato dal Placement dell’Università degli Studi di Palermo. L’evento prevede la presenza di circa 70 aziende suddivise in due sessioni. La prima sessione mattutina , dalle ore 10:00 alle ore 14:00, per l’ambito “Ingegneria, Informatica, ICT e Scientifico” la seconda sessione pomeridiana, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, per l’ambito “Economico-giuridico e socio-umanistico”. Il giorno dell’evento gli organizzatori consigliano di portare con se le copie del curriculum vitae aggiornato da consegnare alle aziende.