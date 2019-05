Donnavventura a Monreale: una puntata dedicata alle bellezze della Sicilia

Monreale, 17 maggio 2018 – Monreale, con la sua Basilica entrata a far parte nel percorso Unesco assieme ai monumento arabo-normanni di Palermo e il Duomo di Cefalù, attrae sempre di più grazie anche a numerosi servizi televisivi già andati in onda sulle reti di tutto il mondo. Monreale però sarà al centro di altri programmi televisivi. Tra questi vi è Donnavventura, il programma televisivo, condotto da numerose ragazze, che va in onda su Rete4 e che si occupa di viaggi e di far conoscere le mete turistiche più belle del mondo. La notizia è stata data direttamente dal presidente della Regione Nello Musumeci.

“Ho incontrato Ester, Sijia, Marianna e Angelica, le reporter del programma televisivo Donnavventura che preparano una puntata su Palermo, Monreale, Cefalù e le Eolie – ha fatto sapere il governatore siciliano su Facebook -. Anche nella prossima edizione promuoveranno le straordinarie bellezze della Sicilia”. Anche il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha accolto stamattina le quattro conduttrici.

Ma non è tutto perché tra il 20 e 22 maggio una squadre di giornalisti giapponese sarà a Monreale per produrre un video-documentario sulle bellezze presenti nel territorio. La Nhk, questo il nome della TV che arriverà a Monreale, ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione per effettuare le riprese televisive agli uffici comunali.

In passato la città normanna è stata già protagonista di altri servizi televisivi. Come non dimenticare il programma televisivo condotto dal celebre divulgatore scientifico Alberto Angela “Divina bellezza. Alla scoperta dell’arte sacra in Italia” in cui il Duomo di Monreale è stato incluso tra i gioielli siciliani al centro della serie di documentari.