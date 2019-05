Miss Italia, a Monreale la selezione delle finaliste regionali FOTO

Monreale. Ballottaggio del 12 maggio. Capizzi rincorre Arcidiacono e guarda a Forza Italia e Lega

Cronaca

Monreale, 3 maggio 2019 - Chiuso l’accordo tra Roberto Gambino e Alberto Arcidiacono, a Piero Capizzi non rimane che guardarsi intorno in cerca di alleati in vista della partita del 12 maggio. Il ballottaggio si presenta per lui come una strada t..