Sfilata dei carretti siciliani, corteo medievale: il 1 maggio è folklore e tradizione a Monreale

Previsioni meteo, salvo il 1 maggio. Pioggia e freddo per la festa del Crocifisso

Eventi

Preparatevi ad un calo termico considerevole. Maggio sarà caratterizzato da temperature bassine per il periodo, non mancheranno le piogge. Se il primo maggio non sarà interessato da piogge al momento non possiamo dire lo stesso per le giornate successive. Infatti, le previsioni parlano di..