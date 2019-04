“Fotomodella dell’anno”, la monrealese Gabriella Fragasso tra le tre finaliste

Monreale, 24 aprile 2019 – Si è svolta ieri pomeriggio, in sala rossa, una sobria cerimonia che ha visto la giovane monrealese Maria Gabriella Fragasso, classe 2004, ricevere le congratulazioni ufficiali del sindaco e dell’assessore alla cultura. Nonostante la giovane età, la ragazza è una delle tre finaliste regionali nel concorso nazionale “Fotomodella dell’anno”.

La modella monrealese ha all’attivo già diverse partecipazioni ad eventi e concorsi e, in ogni occasione, la sua bellezza semplice e naturale non è passata inosservata e le ha fatto portare a casa tanti riconoscimenti. Per citarne alcuni, “Miss Fotomodella” (Dicembre 2017, Palermo, San Paolo Palace), “Miss Monreale Moda” (primo posto exquo) “Miss Social 2018” (Giugno 2018, Monreale, Piazza Gugliemo II), “Miss Take The Flight” (Gennaio 2019).

“È un onore per Monreale essere rappresentata dalla bellezza e dal fascino di Maria Gabriella Fragasso”, fa sapere Piero Capizzi. “Al concorso nazionale di cui è finalista siamo certi che con la sua grazia e la sua personalità rappresenterà al meglio la Sicilia. In un campo non facile, come quello della moda e delle passerelle, la bellezza è un biglietto da visita fondamentale, ma certamente da sola non è sufficiente per affermarsi in un mondo in cui è necessario essere sostenuti da impegno e serietà. Qualità che alla giovane non mancano. Pertanto, come sindaco e come concittadino, auguro a Maria Gabriella di affermarsi a livelli sempre più prestigiosi, portando in alto il suo nome e, con lei, quello di Monreale che orgogliosamente è la sua città”.