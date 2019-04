Luigi Di Maio in Sicilia. Il 26 aprile sarà al fianco di Roberto Gambino candidato sindaco di Caltanissetta

Palermo, 21 aprile 2019 – Ultima settimana di campagna elettorale per le amministrative siciliane del 28 aprile. Anche i big nazionali del Movimento 5 Stelle hanno scelto di presentarsi al fianco dei loro candidati alla carica di primo cittadino nei vari comuni dell’isola.

Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento 5 Stelle, ha ufficializzato la sua presenza per venerdì 26 aprile alle ore 19.30 a Caltanissetta, a sostegno del candidato sindaco Roberto Gambino. Con molta probabilità il vice premier, nonché Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico, riuscirà a ritagliarsi solo questo appuntamento elettorale tra i numerosi impegni istituzionali.

“Sarà un momento di piazza – spiega il candidato sindaco M5S – che chiaramente serve ad aiutare i miei concittadini a capire cosa sta facendo il Movimento 5 Stelle a livello nazionale e in ciascun comune che amministra e, per veicolare determinate informazioni, il confronto de visu è insostituibile”.

Se Di Maio sarà presente nel comune più grande dell’isola tra quelli che hanno presentato un candidato sindaco pentastellato, negli altri saranno gli altri leader nazionali a fare sentire il loro sostegno.

A Monreale, martedì prossimo, il candidato sindaco Fabio Costantini scenderà in piazza sostenuto da uno squadrone. Alle ore 18,00, sul palco di Piazza Vittorio Emanuele II, saliranno con lui i Senatori Paola Taverna, Cinzia Leone, Gianluca Castaldo, e l’europarlamentare Ignazio Corrao.

Ringrazio sin da adesso la struttura di governo Conte e del Movimento 5 Stelle per l’attenzione riservata alla mia città e al mio territorio. Delle tutele delle nostre filiere agroalimentari, all’attenzione per la nostra Corte d’Appello e ancora, dal decreto sblocca cantieri che ha permesso di far ripartire ad esempio i lavori della SS 640, alla fine dell’incubo incertezza occupazionale per i precari storici dei comuni, anche quelli del Nisseno. Come ho detto più volte – sottolinea ancora Gambino – non mi interessa il passato, i disastri delle passate amministrazioni della città sono sotto gli occhi di tutti. Ai miei concittadini non serve un sindaco che faccia l’elenco di ciò che non funziona, infatti per constatare lo sfacelo in cui ci muoviamo, bastano i propri occhi. A me interessa piuttosto ricostruire e lavorare sulle mille potenzialità che abbiamo già, attrarre investimenti ed energie nuove. Colgo quindi l’occasione per invitare i miei concittadini sia all’incontro con il nostro Luigi Di Maio del 26 aprile, ma anche ai vari nostri appuntamenti quotidiani, il cui programma è sempre reperibile sui miei canali social. Sono certo – conclude Roberto Gambino – che il 29 aprile Caltanissetta avrà voltato pagina”.

