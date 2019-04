TradeFW.com – piattaforma di trading professionale per i trader forex

15 aprile 2019 – Per sapere cosa stai cercando, devi condurre le tue ricerche. Cercate di capire le basi del forex trading: impara i termini, vedi quali strumenti di trading sono essenziali e in questo modo, sarai in grado di scegliere un broker forex adatto alle tue esigenze. L’informazione porterà sempre al successo. Ci sono alcuni broker forex online come Tradefw.com che aiutano i trader principianti ad avere successo, fornendo tutte le informazioni da zero, così come tutti gli strumenti di trading fondamentali.

Breve storia

TradeFW è il nome commerciale di ITRADE GLOBAL (CY) LIMITED, che è autorizzato e concesso in licenza dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (licenza n. 298/16). Si tratta di un supporto affidabile sia per gli operatori principianti che per quelli più esperti, in quanto offre un elenco completo di strumenti, una piattaforma di trading facile da usare, un centro educativo stellare e molti prodotti disponibili per tutti i tipi di trader. La sua sede centrale si trova al 256 Makarios Avenue, 4th Floor, Office D4, 3105, Limassol Cipro.

Piattaforma

TradeFW ha scelto MetaTrader 4 (MT4) come interfaccia. Si tratta di uno standard per i broker professionisti e una delle piattaforme più popolari, efficienti e ampiamente utilizzate. Il broker offre tutte le sue versioni:per desktop, iOS e Android. Questa interfaccia permette di testare le strategie di back-test, di personalizzarla con gli ultimi indicatori o sistemi di auto trading (esperti di consulenza) e dispone di grafici interattivi personalizzabili. Una volta che fai la tua ricerca, ti renderai conto del valore di queste caratteristiche e del grande impatto che possono avere sui tuoi scambi.

A parte questo, TradeFW è andato oltre gli standard e ha offerto un’altra piattaforma popolare ai loro trader: Webtrader.

Assistenza clienti

Puoi andare a trovarli all’indirizzo sopra indicato e sono a tua disposizione 24/5 (dal lunedì al venerdì) per telefono o e-mail. Avere un team di esperti a tua disposizione ogni volta che ne hai bisogno è un passo cruciale verso il successo e come top broker, TradeFW ne è consapevole.

Tipi di conto

TradeFW offre due tipi di conto: Norme ECN e ECN VIP. Il primo è rivolto ai principianti e richiede un deposito minimo di 250 USD, mentre il secondo è rivolto ai trader più esperti e il deposito minimo è di 10000 USD. Entrambi vengono forniti con i loro vantaggi su misura per i trader di tutti i livelli di esperienza.

Sicurezza dei fondi

Un broker online di primo piano sa che deve mettere le misure di sicurezza al di sopra di ogni altra cosa. TradeFw offre conti segregati ai suoi trader, una caratteristica che separa i fondi dei loro clienti dai fondi dell’azienda, il che significa che nel caso in cui succeda qualcosa di brutto al broker (come il fallimento), il denaro dei trader può essere facilmente identificato e trattenuto dal contenzioso.

Oltre a questo, TradeFW ha un’intera sezione di documentazione legale con PDF scaricabili sulle loro politiche di deposito e prelievo, termini, condizioni e molti altri.

Conclusione

Il successo e il profitto arrivano quando si è armati di informazioni e di un broker professionale e affidabile! TradeFw è una di quelle rare scelte eccellenti che ti guideranno e ti aiuteranno durante l’intero processo di trading.