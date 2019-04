Scommesse virtuali e gioco online: numeri record anche nei primi mesi del 2019

15 aprile 2019 – Buone notizie dal settore del gioco online! Nonostante i sentori di crisi lanciati da chi vedeva nell’approvazione del Decreto Dignità un calo di fatturati delle aziende operanti nel gioco online, il primo report del 2019 segnala come i dati, invece, siano più che positivi. Per gli italiani il gioco online è una divertente attività di svago su cui investire piccole cifre e sperare in altrettante vincite fortunate. In questi giorni, inoltre, la Camera ha approvato e ratificato la Convenzione di Magglingen con la quale si schiera assieme al Consiglio d’Europa per combattere truffe, frodi e siti illeciti perpetuati nel gioco e nelle scommesse online. Per esser certi di trovarsi su un sito affidabile sperimentate l’esperienza di divertimento online su NetBet e su altri siti affidabili recanti tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di tali attività.

Vincite fortunate: 360 milioni in Italia

Il bilancio è più che roseo. In Italia la spesa dei giocatori in scommesse virtuali ha sfiorato i 70 milioni di euro nel solo primo trimestre del 2019. Anche le vincite corrispondono a cifre molto interessanti e hanno toccato i 358,7 milioni di euro. La spesa ha visto nelle città di Napoli, Roma e Milano i maggiori centri abitati da cui sono provenute le scommesse. Il settore vale ogni anno miliardi di euro sia in Italia che nel mondo anche se, stando ai report di Agimeg sarebbe proprio l’Europa il centro vitale di maggior rilievo in tema di gioco online e di scommesse. Il record, in Italia, si è raggiunto nel 2017 in merito alle scommesse sportive, grazie anche alla presenza dei turni di Serie A durante le feste natalizie. Nel solo 2017 la spesa è stata pari a 10 miliardi di euro e di vincite pari a 8,6 miliardi di euro.

L’Europa al primo posto nel gioco online

I report di Agimeg, agenzia giornalistica per il gioco, segnalano come nel 2018 i ricavi mondiali del gioco siano stati pari a 44 miliardi di cui il 60% proveniente dai mercati bianchi, ovvero quelli legittimi e tassati. Di questi 44 miliardi l’11% proviene dal gioco online e che è destinato ad arrivare al 15% entro il 2023. In Europa si concentra il maggior flusso di ricavi, pari al 75,1% di tutti i ricavi mondiali. Tra le attività di gioco predilette delle persone vi sono in ordine di preferenza le scommesse sportive (51%), casinò (27%), lotterie, Poker, Bingo e infine, Skill Game. Un altro dato importante riguarda la sempre maggiore crescita della scommessa live, ovvero quella effettuata durante l’evento sportivo: stando ai numeri il settore arrivare a sfiorare i 15 miliardi entro il 2023.