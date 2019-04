Evangelizzare attraverso l’arte. Grande successo per “Gesù risorto è tra noi” a Santa Rosalia

Monreale, 15 aprile 2019 – L’idea di annunciare Gesù attraverso altri strumenti, come il teatro, riscuote partecipazione e interesse nei più piccoli ma anche nelle famiglie. Grande successo per “Gesù risorto è tra noi”, la rappresentazione teatrale avvenuta nel teatro della parrocchia nella contrada di Santa Rosalia.

Nel giorno che precede la Domenica delle palme, i bambini della parrocchia di Santa Rosalia si sono improvvisati attori interpretando Gesù, Maria, la Pia donna, il cieco, i genitori del cieco, la Veronica, Maria Maddalena, i ladroni e i discepoli. Accompagnati dai canti di alcuni solisti sono riusciti a coinvolgere una platea di circa 200 persone.

I piccoli si riscoprono artisti e hanno messo in scena una rappresentazione di alcuni quadri della vita di Gesù, dalle Tentazioni nel deserto al suo primo miracolo all’ultima cena, proseguendo con il suo processo ed infine la passione e l’ascensione. Un copione scritto in soli tre mesi, i costumi sono stati realizzati a costo zero con il riutilizzo di stoffe e materiale di riciclo.

Un nuovo modo di evangelizzare sperimentato per la prima volta nella parrocchia della contrada di Monreale che oltre a sortire l’interesse degli spettatori ha attratto altri piccoli aspiranti attori che dopo aver assistito allo spettacolo hanno chiesto di poter partecipare ad un prossimo eventuale laboratorio.

La rappresentazione teatrale è nata dai collaboratori socio parrocchiali. Nell’area già aleggia l’idea di una nuova performance, l’ipotesi è quella di mettere in scena la vita di un Santo.