Benevento vs. Palermo 1 – 2. Gara vibrante e grandissima prestazione di Brignoli

Palermo, 15 aprile 2019 – Il Palermo mostra cinismo e autorevolezza, condita con una buona dose di fortuna e porta a casa l’intera posta. I punti in palio erano molto pesanti per ambedue le squadre in chiave promozione diretta.

Con questa vittoria il Palermo rimane attaccato alla capolista Brescia e al secondo posto, occupato dal Lecce ad un solo punto di distacco. La gara è molto vibrante e a tratti si nota un ottimo tasso tecnico. Il Benevento è un’ottima squadra e la vittoria dei rosa assume un’importanza più rilevante.

Stellone si presenta con Brignoli in porta, che ha disputato una gara superlativa. La vittoria porta anche la sua firma con una prestazione strepitosa, negando il goal in diverse occasioni ai giallorossi.

Sulla linea difensiva Szyminsky, Rajkovic e Aleesami insieme a Salvi. A centrocampo Hass, il gladiatore Jajalo e Murawsky; l’attacco, zona più delicata, è affidata a Falletti, con Moreno e Nestrovsky. A sbloccare la gara ci pensa un assist delizioso di Jajalo che serve Nestorovsky portando in vantaggio i rosa con il dodicesimo goal del campionato.

Il primo tempo si chiude in vantaggio de rosa. Si rientra nel rettangolo di gioco e nei primi minuti il Palermo si rende pericoloso nella porta giallorossa con uno strepitoso Moreo. La gara continua ad essere molto vibrante e di livello alto per un campionato di serie B. Si affrontano due tra le migliore squadre del torneo cadetto. Brignoli nega gli attacchi al Lecce con una prestazione superlativa, la vittoria passa anche dalla sua porta ben protetta.

Al 79° minuto il capitano Nestorovsky lascia il campo a Puscas, che all’82° minuto sfrutta un contropiede al limite del fuorigioco e firma il raddoppio del Palermo. I giallorossi non si rassegnano e al 89° minuto Asencio, su assist di Insigne, segna il goal della bandiera.

Finisce con la vittoria del Palermo, molto preziosa tenendo conto che il Lecce deve riposare e ai rosa basterebbero un pareggio e quattro vittorie per la promozione diretta. Considerando il calendario favorevole ai rosa, il Palermo è padrone del proprio destino. Sul fronte cessione società a quanto pare il fondo americano di York Capital Management è in pole position per l’acquisizione della società e tra domani e mercoledì si dovrebbe firmare un preliminare. “Sarebbe il coronamento di un sogno, seria A e società in mano ad un gruppo solido” ha dichiarato il presidente Foschi.