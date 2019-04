Costantini (M5S): “Chiudere le piazze al transito e pedonalizzarle, ambiente, trasparenza, utilizzo delle nuove tecnologie, turismo, AMAT” (IL VIDEO)

Monreale, 14 aprile 2019 – Si è tenuto ieri alle 19 il comizio elettorale di Fabio Costantini, candidato sindaco di Monreale per il M5S.

Uno dei principali obiettivi di Costantini sarà l’attenzione all’ambiente, ragion per cui a Gianni Berti sarà affidata l’organizzazione della raccolta differenziata e delle modalità di smaltimento dei rifiuti. Altro assessore sarà Filippo Cappello, avvocato che ha spesso assistito vittime di racket e mafia. Il Comune, qualora venisse eletto Costantini, si costituirà parte civile in ogni procedimento di mafia che coinvolga il territorio di Monreale.

La trasparenza è uno dei punti fondamentali: “Siamo gli unici che, con spirito di volontà, abbiamo reso fruibili i contenuti dei consigli comunali ai cittadini. Quando il pubblico è presente in consiglio anche i voti dei consiglieri cambiano visibilmente”. La partecipazione dei cittadini in materia di bilancio è la parola d’ordine per il M5S, che accusa il sindaco uscente di non aver ritenuto opportuno coinvolgere la cittadinanza.

L’utilizzo delle nuove tecnologie è da sempre il cavallo di battaglia del M5S, e Costantini non fa eccezione: “Intendiamo istituire un’amministrazione digitale e innovativa, siamo nell’arretratezza culturale e digitale, ci troviamo con uffici in cui navigano fogli di carta attraverso messi comunali. Riteniamo che nel 2019 sia vergognoso che un Comune metta i propri cittadini nelle condizioni di non avere un briciolo di tecnologia”.

“Vogliamo innalzare l’indice di vivibilità della città, bisogna cioè sgravare il centro città dal traffico. Chiudere le piazze al transito e pedonalizzare completamente piazza Guglielmo e piazza Vittorio Emanuele. La pedonalizzazione sarà integrata con un servizio a due navette che consentirà a tutti di attraversare la città con la garanzia che in 15 minuti passerà la navetta successiva”.

Altro punto è ovviamente il turismo: aumentare i tempi di permanenza, che attualmente sono al di sotto delle due ore. “Abbiamo un turismo mordi e fuggi che ci lascia più oneri di gestione che risorse. Bisogna creare eventi e promuovere il territorio, cose di cui le amministrazioni sono state incapaci. I pullman pagano 65 € per la sosta, sembra quasi che invece di invogliarli a rimanere li invitiamo ad andarsene. Vogliamo fare in modo che sia più conveniente sostare per più tempo”.

“Monreale non è solo piazza e Duomo, abbiamo tante risorse del territorio che non vengono valorizzate. Bisogno innanzitutto rifare la convenzione con l’Amat, abbiamo un autobus che fa 11 corse con un’unica vettura, modificheremo questo contratto in modo da avvalerci di un servizio gratuito, che è quello dell’AST”.