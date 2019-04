Spazi adeguati ai giovani, vigile urbano di frazione, segnaletica turistica, valorizzazione della cultura popolare. Ecco il programma elettorale di Capizzi: un Comune vicino ai cittadini

Monreale, 13 aprile 2019 – Con l’appoggio delle liste civiche Alternativa Civica e Popolari Monreale, il sindaco uscente Pietro Capizzi ci riprova e si candida nuovamente alla carica di Sindaco di Monreale. Il suo programma amministrativo si divide in otto sottoprogrammi: Comune vicino ai cittadini, l’istruzione e la promozione umana, Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale, lo Sport e lo sviluppo economico. Ed ancora politiche internazionali e di attrazione di risorse economiche straniere, la tutela delle fasce più deboli e sostegno alle famiglie, valorizzazione delle frazioni e dei quartieri di Monreale.

Rendere ancora più efficiente la struttura organizzativa del Comune di Monreale. È l’obiettivo inserito in cima al programma di Capizzi per assicurare una maggiore redditività nell’erogazione dei servizi ai cittadini. In che modo intende farlo? Dopo un razionale riassetto delle aree funzionali e al possibile accorpamento di alcune di esse, verrà dotato il settore finanziario di un dirigente. In questo senso sarà obiettivo precipuo far ruotare tutto il sistema dei servizi offerti o comunque controllati dall’Ente intorno ai bisogni dei cittadini che dovranno divenire partecipi delle scelte dell’Amministrazione comunale. Per fare ciò si punterà all’apertura di sportelli di Segretariato Sociale presenti su tutto il territorio comunale, nonché il ripristino delle delegazioni municipali nelle frazioni. Verrà realizzata una “Carta dei servizi” dell’Ente. Prevista la creazione di un Front Office, accompagnato da un potenziamento dell’U.R.P, sarà possibile prenotare visite specialistiche con l’Asp di Palermo. Inoltre sarà creato un servizio Informagiovani. Infine, si punterà alla digitalizzazione delle attività degli uffici comunali.

Per il sindaco uscente non è più rinviabile la promozione di condizioni di disagio per i giovani cittadini. La definisce “una questione non affrontata a Monreale”. Tra le cose da fare c’è quella di dare spazi adeguati ai giovani, sia fisici che di sviluppo della propria personalità.

Per quanto riguarda le politiche e i programmi per l’istruzione e la promozione umana, Capizzi prevede adeguate opportunità formative che mirino al raggiungimento da parte delle nuove generazioni di tutte le competenze di cittadinanza attiva, per farlo si darà vita ad un sistema educativo e formativo integrato in cui Comune e Scuole agiscano in armonia integrando e coordinando l’azione educativa con azioni mirate di sostegno, non solo alla crescita socio-culturale. Si prefigge di combattere la dispersione scolastica, attraverso il monitoraggio delle iscrizioni scolastiche per fasce d’età e il controllo dell’offerta formativa e scolastica. Inoltre, il candidato sindaco prevede l’instaurazione di un legame con le associazioni soprattutto giovanili utile alla creazione di una rete di lavoro tale da favorire la nascita di una progettazione in campo sociale anche per quel che concerne l’accesso ai finanziamenti. L’Amministrazione comunale approverà apposito protocollo di intesa con l’USR Sicilia.

Sempre per i giovani – si legge nel programma –la creazione di un centro comunale propulsore di attività culturali e laboratori didattici.

E per il Turismo e la valorizzazione del patrimonio culturale che programmi ha in serbo per Monreale Capizzi? Un piano di rilancio per “restituire alla città il ruolo che merita nella storia della cultura”. Dopo il riconoscimento Unesco, l’inserimento della basilica Cattedrale di Monreale nella World Heritage List dell’Unesco e a seguito degli eventi il “Maggio monrealese”, la “Settimana di musica sacra”, “Nel segno di Guglielmo” e l’“Estate monrealese”, in programma la valorizzazione della cultura popolare locale. Verranno istituzionalizzate e patrocinate dal Comune giornate di studio sulle personalità più importanti per la storia di Monreale, come quella di Antonio Veneziano. In tale prospettiva il Complesso Monumentale Guglielmo II insieme con l’annesso Museo multimediale, diverranno sede permanente di eventi”. Ma prima di far questo Capizzi provvederà ad apporre un sistema di segnaletica turistica per la connotazione e valorizzazione del territorio comunale.

“Da troppi anni ormai Monreale appare soggetta a quello che si suole definire turismo mordi e fuggi. Tutti ne parlano ma un vero e proprio piano di intervento non vi è mai stato”. Scrive Capizzi nel suo programma. Per superate il problema: programmazione dei principali eventi culturali della città, l’approvazione del piano regolatore per consentire l’innalzamento della qualità delle strutture ricettive già esistenti. Inoltre, predisporrà un valido sistema di trasporti. Ma non è tutto, l’ex sindaco, ha in programma anche iniziative per l’accoglienza ai turisti. “Spesso abbandonati presso il parcheggio di Contrada Cirba o piazza Ignazio Florio senza alcuna cura da parte del Comune – scrive il sindaco uscente nel suo programma – relativamente all’accoglienza da riservare agli stessi. È necessario predisporre un servizio navetta, dei punti di accoglienza per informazioni ed offrire degustazioni di prodotti tipici locali”. Previste: “Grandi Mostre”; apertura delle chiese del territorio, da dare in gestione a cooperative giovanili, per le visite guidate, dietro un corrispettivo; creazione circuiti enogastronomici; realizzazione di una “Biennale del mosaico”; creazione di un pacchetto turistico di Monreale “Città del Mosaico” Porta di Palermo da vendere ai Tour Operator; istituzione tavolo tecnico con le strutture alberghiere.

Rifiuti. Per la raccolta e lo smaltimento si interverrà per ridurre e differenziare la produzione, potenziamento del servizio di raccolta “porta a porta”. L’incentivazione della raccolta differenziata e del compostaggio domestico, verranno promossa attraverso campagne di sensibilizzazione e legando il raggiungimento dell’obiettivo ad una riduzione delle tasse sui rifiuti.

Per l’illuminazione, Capizzi utilizzerà una parte delle imposte, destinandola al potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle frazioni ed in particolar modo in località Valle Paradiso, Rinazzo e Montefiascone per quanto riguarda San Martino, così anche per Aquino, Pioppo, Villaciambra e Grisì.

Per quanto riguarda il problema della viabilità nel tessuto cittadino, cercherà un punto d’incontro con i commercianti della città attraverso una tavola rotonda. Previsto il potenziamento della vigilanza sul territorio mediante “un serio piano di utilizzo di tutte le sfere del sistema di videosorveglianza, individuazione di nuove aree periferiche da destinare a parcheggio, si definiranno inoltre tutte le politiche necessarie per la riapertura della Galleria sita in via Linea Ferrata”.

Per quanto riguarda lo Sport, nel programma stilato da Capizzi si legge l’intenzione di individuare aree verdi da destinare a spazi attrezzati per i più giovani. Verrà istituito un ufficio che avrà il compito di individuare i bandi europei e renderli in breve tempo esecutivi.

Per accrescere lo sviluppo economico prevista la realizzazione dell’Area artigianale del Comune di Monreale, si procederà alla redazione di un nuovo e più efficiente piano di commercio promuovendo per esempio l’esenzione dal pagamento delle imposte relative all’occupazione del suolo pubblico. Annuncia sostegno agli operatori del settore agricolo, Capizzi.

Per rilanciare il settore edilizio si metteranno in atto incentivi fiscali e risparmi sugli oneri per i cittadini che decidessero di ristrutturare gli immobili e renderli abitabili. A tal proposito sarà obiettivo strategico dotare il Comune di un piano urbanistico.

Obiettivo primario del secondo mandato di Capizzi sarà predisporre un valido piano di intervento che miri a destinare tutte le somme derivanti dal risparmio sugli sprechi all’assistenza economica per i cittadini in difficoltà. Assicurando inoltre l’assidua apertura del Centro Diurno per Diversabili di Fondo Pasqualino. Si attueranno politiche utili ad ottenere finanziamenti per il settore socio-assistenziale.

E le Frazioni? Si istituirà la figura del vigile urbano di frazione adeguatamente formato che opererà all’interno di ogni singola delegazione comunale. Si procederà al monitoraggio e al miglioramento delle condizioni di viabilità, realizzando, per esempio, nella frazione di Pioppo la possibilità di prolungamento della bretella di collegamento tra la nuova scuola media e la via Valle Tajo. Per la frazione di Grisì in particolare si procederà alla sistemazione dell’area largo Baraccopoli e realizzazione nel primo segmento di legislatura di una villetta i cui costi di realizzazione sono stati già finanziati e il cui progetto di realizzazione è già stato realizzato, verifica e sistemazione dei muri si sostegno a valle della Via Mannino e costruzione del collettore fognario che parta dall’impianto di depurazione e completamento dello stesso.