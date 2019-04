Monreale, giornata di incontri elettorali: Romanotto, Capizzi, Costantini e Arcidiacono

Compostaggio domestico. Gambino: “Noi al lavoro, opportunità da non perdere”

Monreale, 12 aprile 2019 - Smaltire l’organico a livello locale con piccoli impianti producendo compost per uso agricolo, ottenendo in cambio sconti sulla Tari e riducendo i costi di conferimento in discarica. È il meccanismo virtuoso che sta alla base del bando della Regione pubblicato oggi in G..