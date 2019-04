Monreale. Gara servizio annuale di raccolta dei rifiuti: la ditta Mirto presenta l’offerta più conveniente

Monreale, 12 aprile 2019 – Dopo circa 7 mesi dalla pubblicazione del bando e 9 sedute della commissione valutatrice è arrivata alla fase conclusiva la gara indetta dal comune di Monreale per l’affidamento del servizio annuale di spazzamento, raccolta e smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani.

A presentare l’offerta più conveniente è stata la Mirto SRL di San Cipirello, la stessa ditta che al momento svolge il servizio per il comune.

Alla gara avevano partecipato 6 ditte, ma solo in due erano state ammesse. Oltre alla Mirto, la New System Service SRL.

La Mirto ha avuto la meglio avendo presentato l’offerta più economica, con un ribasso del 20%, rispetto alla New System Service, che aveva presentato un ribasso del 7,333%.

Oltre all’offerta economica, la commissione di gare aveva valutato più conveniente anche l’offerta tecnica della Mirto, alla quale è stato quindi riconosciuto un punteggio totale di 100, contro il 79,303 assegnato alla New System Service.

Per procedere alla definitiva assegnazione del servizio si dovrà adesso attendere che il Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. Maurizio Busacca dell’ufficio tecnico, proceda alla valutazione di congruità dell’offerta proposta dall’impresa Mirto.

L’importo a base di gara (al netto di IVA) era di € 4.034.752,00 inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 42.240,00 (oltre IVA), che non sono soggetti a ribasso. L’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati in € 1.931.688,00.

L’appalto avrà la durata di 12 mesi. Nel bando è stata inserita la clausola sociale, per cui gli operatori economici partecipanti alla gara si dovranno assumere l’impegno ad utilizzare nello svolgimento del servizio – in via prioritaria – i lavoratori già dipendenti della società d’ambito “Alto Belice Ambiente s.p.a.” (ATO PA2) dichiaratisi disponibili, da inquadrare nel livello “2B” con impegno per n. 30 ore settimanali.