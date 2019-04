Lega. Domani comizio del candidato Giuseppe Romanotto

Monreale, 12 aprile 2019 – Sarà Andrea Crippa, deputato della Lega e Coordinatore federale della Lega Giovani, ad aprire il comizio del candidato sindaco Giuseppe Romanotto, in programma per sabato 13 aprile.

Crippa, considerato uno dei delfini di Matteo Salvini, il segretario del Carroccio, sarà domani presente assieme al responsabile enti locali della Lega in Sicilia, Igor Gelarda, per lanciare la candidatura di Romanotto.

La presenza di Crippa, spiegano dall’entourage di Romanotto, è la dimostrazione dell’impegno del movimento nei confronti della classe politica monrealese, e della fiducia riposta su Giuseppe Romanotto.

A spingere sulla candidatura del consigliere comunale monrealese, con tutta probabilità, sarò lo stesso segretario del partito. Matteo Salvini è atteso a Monreale per giorno 25 aprile, a soli tre giorni dalle elezioni, per tirare la volata finale del candidato sindaco. Il vicepremier e ministro dell’Interno sarà in Sicilia in un tour per vari impegni istituzionali, ma che prevede anche un passaggio nei comuni chiamati al voto, tra questi Bagheria, Mazara del Vallo, Caltanissetta, Gela e, appunto, Monreale.

Tra le tappe della visita sull’isola anche Corleone, dove si recherà per inaugurare il nuovo commissariato.

Romanotto per il suo primo comizio ha scelto l’aula Millunzi del Collegio di Maria. Al suo fianco, alle ore 18,00, il consigliere comunale, nonché assessore designato, Giuseppe La Corte, Teresa Alisena, presidente del circolo Lega di Monreale, Elio Ficarra, consigliere comunale a Palermo.

L’evento sarà l’occasione per presentare la lista della Lega al consiglio comunale.