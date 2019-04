Via Crucis a Monreale, 100 in scena tra attori e comparse e 6.000 € di spese. Prevista grande affluenza

Monreale, 11 aprile 2019 – Manca poco ormai allo spettacolo della Via Crucis vivente a Monreale, una drammatizzazione della “Passione di Cristo” che, si prevede, sarà seguitissima anche quest’anno. L’evento comincerà il 14 aprile, domenica delle Palme, alle ore 15.30 in piazza Guglielmo II.

Verranno riproposte scene storiche che rievocano la condanna, la flagellazione ed il supplizio di Cristo, e gli attori percorreranno piazza Vittorio Emanuele, via Roma, via S. Maria Nuova, via Torres, la gradinata del parcheggio, salita dei Cappuccini fino ai giardini arcivescovili, dove si terrà la la scena della crocifissione e sepoltura di Cristo. A chiudere l’evento, pressappoco alle 18.30, la benedizione dell’arcivescovo di Monreale mons. Michele Pennisi.

“Alla rappresentazione parteciperanno circa in cento tra attori e comparse – ha dichiarato in un’intervista Tonino Russo -, le spese complessive, tra affitto e acquisto di abiti e service, ammontano a circa 6.000 €. Ovviamente includono tutte le strutture, scenografie, pubblicizzazione. Il grosso della spesa sono gli affitti e i costumi, addirittura 50 costumi arrivano da Mesagne, in provincia di Brindisi. Il copione segue la falsariga del film The Passion e tutto l’evento sarà una drammatizzazione del lungometraggio, ovviamente con degli accorgimenti per renderla una rappresentazione in piazza. Le colonne sonore sono prese da diversi film epici. L’anno scorso presenziarono circa un paio di migliaia tra cittadini e turisti. Partecipano all’evento anche varie associazioni, la Regius, gli scout di Monreale e ovviamente la Civitas Pro Loco che è capofila. Stranamente quest’anno non ha voluto partecipare la Confraternita del Crocifisso, ma l’evento ha tutte le caratteristiche per andare oltre le migliori aspettative. Hanno collaborato anche numerosi rappresentanti di Altofonte che organizzavano l’evento precedentemente”.