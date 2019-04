Riqualificazione centri di raccolta rifiuti, previsti contributi da 300mila euro

Monreale, 11 aprile 2019 – Il bando non è ancora stato pubblicato, e per questo è ancora possibile che Monreale ne possa usufruire. Nello specifico, si tratta della riqualificazione dei centri di raccolta dei rifiuti, dell’implementazione di nuovi, nonché del possibile miglioramento del sistema di recupero della parte differenziata. Per i nuovi centri di raccolta è previsto un contributo in conto capitale pari a 800 mila euro. Mentre per la riqualificazione degli esistenti il contributo ammonta a 300 mila euro.

A dare notizia della misura 6.1.2 è il candidato sindaco Alberto Arcidiacono. Un fondo strutturale che rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per il Comune di Monreale. “L’augurio – commenta Arcidiacono – è che l’attuale amministrazione abbia già fatto il necessario per la preparazione del progetto in vista dell’apertura del bando. Nel caso in cui nulla sia stato fatto, caldeggiamo un pronto intervento, di cui ci faremo certamente carico se i nostri concittadini ci daranno la loro fiducia alle imminenti elezioni. Occasioni come questa non devono sfuggire, per alcuna ragione, poiché consentono alle comunità uno sviluppo sostenibile e certo”.

“L’obiettivo della misura è la riduzione della produzione di rifiuti (quelli da conferire in discarica), e quindi l‘aumento della percentuale di differenziata. Grazie a questo bando è possibile inoltre realizzare un’efficace campagna di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, elemento che è del tutto mancato a Monreale in fase di avvio della raccolta differenziata. Il contributo in conto capitale prevede un massimo del 100% delle spese ammissibili”. Conclude il candidato de “La Nostra Terra”.