Non solo relax. La classifica delle città perfette

11 aprile 2019 – Turismo sì, turismo no? E se sì, quale? Dal boom economico degli anni ’50 i viaggi di piacere hanno cambiato sembianze, si sono trasformati da fenomeno prettamente elitario a oggetto collettivo massiccio. Partendo dal turismo “spiaggia e sole”, passando dal crocierismo e dal “mordi e fuggi”, fino ad arrivare all’ecoturismo, le possibilità sono infinite e ce n’è per tutti i gusti (anche troppi talvolta).

Tra tutte le tipologie di turismo ce n’è una che, in un certo qual modo, è rimasta una forma di controtendenza: si tratta del turismo culturale. Avete presente quelle persone con lo sguardo trasognato, magari con un libro o una mappa sottobraccio, che girano per i centro città naso all’insù fermandosi a leggere tutte le insegne dei musei o le descrizioni degli edifici storici?

Se vi riconoscete nella descrizione appena fatta, forse c’è una piattaforma che fa proprio al caso vostro: si tratta di Holidu, il motore di ricerca per case vacanza che ha deciso di stilare una classifica delle città perfette per chi in un viaggio cerca più di un momento di relax.

Se siete disposti a partire per uno spettacolo teatrale, per trovare un libro raro o per imbambolarvi tra i corridoi di un museo, riportiamo per voi la classifica delle 10 città con più cultura in Italia, stilata dall’equipe di Holidu.

Roma, com’era facile immaginare, è la capolista: con i suoi 911 siti culturali la città eterna racconta una storia millenaria che affonda le radici nel cuore della cultura occidentale. A partire dai Musei Capitolini, passando per l’incantevole Villa Borghese da cui è possibile ammirare la città da una posizione privilegiata, per giungere all’immancabile Anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come Colosseo. E per gli amanti degli spettacoli come non nominare il Teatro Brancaccio, sito nel Rione Monti. Il Teatro Argentina invece, risalente al 1700, è una tappa immancabile per gli amanti della storia. Biblioteche, tesori nascosti, luoghi dove il mito e la realtà si fondono caratterizzano profondamente la capitale dello Stivale e non si può che raccomandare questa esperienza agli amanti dell’arte.

Milano si piazza al secondo posto con i suoi 524 siti culturali. La città della moda e degli aperitivi non si fa mancare proprio niente, basti pensare al monumentale Duomo sulla cui cima troneggia la famosa Madonnina. Ma non fermiamoci ai primi fuochi: 138 musei e 140 gallerie d’arte, giusto per parlare dati alla mano. Il Palazzo Reale e il Museo del ‘900 sono proprio a due passi dal Duomo e, sempre nei paraggi, è facile imbattersi nella Pinacoteca di Brera. E ovviamente il Teatro della Scala, per chi ama l’Opera o il balletto. Per gli amanti dell’arte ricordiamo che la Biblioteca Ambrosiana ospita i disegni originali di Leonardo Da Vinci, una tappa obbligatoria.

Restiamo nel profondo nord e dirigiamoci a ovest: siamo proprio a Torino, che si guadagna il bronzo con i suoi 337 siti culturali. “Su Torino non c’è niente da ridire: è una città magnifica e singolarmente benefica”, così la descriveva F. Nietzsche, e senza dubbio possiamo affermare che la città ha mantenuto invariate le caratteristiche attribuitele dal filosofo. Come non rimanere a bocca aperta ammirando la città dalla cima della Mole Antonelliana, dopo essere rimasti impressionati dal Museo del Cinema sottostante? Per non parlare del Museo Egizio: non basterebbe una giornata intera per apprezzare a fondo l’immensa quantità di reperti che ospita. Tra un gianduiotto e un bicerin si viene gradualmente assorbiti dal dinamismo di questa città, e non passano di certo inosservati ai cultori i teatri Carignano e Regio, risalenti rispettivamente ai secoli XVI e XVIII.

Firenze. Non servirebbe aggiungere altro, considerando la fama di cui gode il capoluogo toscano. Ma entreremo comunque nel merito della questione: cominciamo dalla Basilica di Santa Croce, da cui Ugo Foscolo trasse ispirazione per il suo carme Dei Sepolcri; la Cupola del Brunelleschi, il Campanile di Giotto, il Museo degli Uffizi, la Biblioteca dell’Accademia della Crusca, il Teatro Verdi…cosa volete di più dalla vita?

Se c’è una città che nei secoli ha rappresentato l’Italia e gli italiani, vuoi per le sue tradizioni, vuoi per le sue specialità culinarie, vuoi per i suoi illustri personaggi, quella città è Napoli. Non per niente Stendhal la definì “la città più bella dell’universo”, e ovviamente rappresenta una meta d’eccezione per il nostro lettore assetato di cultura: 283 siti culturali, buon cibo, ospitalità tipica del sud Italia, una teatralità insita nella natura dei suoi abitanti e un fitto reticolo di vicoli pronti per essere esplorati. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Museo Archeologico Nazionale ospitano tesori inestimabili che da soli giustificherebbero il viaggio. Tra i 78 teatri e sale d’Opera della città basti citare il Teatro San Carlo, una vera e propria istituzione.

E poi c’è Venezia, la città dei canali. Un gioiellino situato tra il mare e la terra che vanta opere d’arte d’eccezione: dai mosaici della Basilica di San Marco, alla Biblioteca Marciana fino ai famosi teatri La Fenice e Goldoni. Unica pecca: la sua fama la precede, e il sovraffollamento rende spesso difficoltoso percorrere le sue strade labirintiche.

“La dotta, la grassa, la rossa”, stiamo ovviamente parlando di Bologna, il capoluogo emiliano che non fa mancare nulla ai suoi graditi ospiti. Città il cui centro è popolato prevalentemente da studenti, famosa per i suoi portici e per i suoi mattoni rossi, Bologna ospita la più antica università europea. E oltre ai numerosi monumenti le sue biblioteche sono tra le più belle d’Italia, come la biblioteca Salaborsa e l’Archiginnasio.

Scendendo ora nel profondo sud troviamo una città baciata dal mare e dal sole: Palermo! Città di arte e storia, una riuscitissima miscellanea di influenze provenienti da tutta Europa. Il capoluogo siciliano conta 193 siti culturali, il suo centro storico affollato di mercati attira turisti da ogni parte del mondo. Diventata famosa negli ultimi anni per lo street food, Palermo ospita la Biblioteca Centrale della Regione Sicilia, un incantevole e monumentale edificio del XVI per gli amanti della lettura. E ovviamente come non ricordare il Teatro Massimo, il più grande edificio lirico d’Italia?

E sempre sul mare, ma più a nord, troviamo Genova, al nono posto con i suoi 168 siti culturali. La città di De André non ha niente da inviare alle altre in classifica, casa di uno degli acquari più grandi d’Europa e del Museo del Mare. La Biblioteca Internazionale Edmondo de Amicis è il primo istituto bibliografico della Liguria, e per chi invece volesse godersi uno spettacolo teatrale il Teatro Carlo Felice è il posto giusto.

Cagliari chiude la classifica con i suoi 136 siti culturali. Il capoluogo sardo ospita chiese e opere d’arte di valore inestimabile, ed è una meta amata specialmente d’estate. Il Teatro lirico di Cagliari soddisferà il vostro bisogno di buona musica, insieme al Teatro delle Saline. Se invece siete alla ricerca di un buon libro troverete quel che cercate nella Biblioteca MEM.

Insomma in Italia ne abbiamo veramente per tutti i gusti, e Holidu può essere la piattaforma che fa al caso vostro se state organizzando il vostro viaggio culturale!