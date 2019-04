Incidente a San Martino, prognosi riservata per M.C. di 24 anni alla guida dell’auto

Palermo, 11 aprile 2019 - Ieri è stata una giornata importante per la comunità scientifica internazionale, ma più in generale è stata una giornata importante per l’umanità. È stata diffusa, infatti, la prima foto di un buco nero, e il risultato ottenuto conferm..

Micciché: “Lo Stato ci chiede il pizzo”. E si allontana il taglio dei vitalizi

Cronaca

Palermo, 11 aprile 2019 - Si profilano tempi lunghi per il taglio ai vitalizi degli ex deputati regionali in Sicilia. Questa settimana si doveva costituire la commissione voluta dal Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè per mettere a punto un documento con i punti salienti di una riforma ..