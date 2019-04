“Deluso e amareggiato”. Alessandro Maenza (Forza Italia) fa marcia indietro. “Non più interessato alla mia candidatura al consiglio comunale”

Monreale, 11 aprile 2019 – Alessandro Maenza ha deciso di fare marcia indietro. Pur rimanendo ufficialmente candidato al consiglio comunale nella lista di Forza Italia, fa sapere che non chiederà più il voto ai suoi sostenitori, né tantomeno si impegnerà ad appoggiare la candidatura a sindaco di Salvino Caputo.

Alla base della sofferta decisione, maturata in queste ore, una profonda delusione per come sarebbe stato trattato all’interno della squadra messa insieme dal candidato sindaco.

“La cosa più grave è che non è stata apportata la dovuta attenzione ad una mia precisa richiesta – spiega Maenza -. Quella di essere inserito in lista con il nome con il quale tutti mi conoscono”.

Maenza all’anagrafe risulta con il nome di Rocco, ma a Monreale è noto con quello di Alessandro.

“Mi era stato confermato che sarebbe spuntato il “detto Alessandro”, all’interno della lista depositata al comune, ma non è stato così”.

Maenza a Monreale è un volto noto. Più volte finito sulle prime pagine dei giornali locali per la sua attività di volontariato svolta nelle scuole per liberare i cortili dalle erbacce, nelle strade di Strazzasiti per tagliare l’erba, per liberare varie aree dai rifiuti abbandonati, per i lavori svolti in villa, tra i quali quelli per il ripristino della fontana.

La sua era stata una candidatura corteggiata da molti gruppi politici. Una candidatura “importante”, per la credibilità conseguita da Maenza tra molti cittadini e quindi per il suo peso elettorale. E solo poche settimane fa aveva scelto di correre per Forza Italia appoggiando Salvino Caputo.

Ma adesso tira i remi in barca, amareggiato. Consigliere della circoscrizione di Pioppo, Maenza lamenta anche di non essere stato coinvolto nella presentazione della candidatura del gruppo politico in occasione del comizio che si terrà a breve bella frazione monrealese.

Sulla questione abbiamo sentito il leader della formazione politica, Salvino Caputo, che ha voluto minimizzare l’entità dello screzio con Maenza: “Mi dispiace molto, spero che ci ripensi”.