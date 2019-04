Amministrative 2019. I Verdi: “Sosteniamo Monreale con Massimiliano Lo Biondo“

Monreale, 11 aprile 2019 – In occasione delle amministrative 2019 i “Verdi – il sole che ride” si schierano a sostegno della candidatura a Sindaco di Monreale di Massimiliano Lo Biondo e della lista civica #OLTRE.

“Il nostro candidato al consiglio comunale, nella lista civica #OLTRE – dichiarano il portavoce regionale dei verdi, Carmelo Sardegna, e i responsabili provinciali Paola Puma e Nicola La Barbera – è il monrealese Francesco Cancemi, laureato in scienze politiche, storico commerciante di mobili di Monreale.

Monreale, notoriamente, è un territorio tra i più vasti di Sicilia (2°) e d’Italia (6°) ma da sempre privato di quelle politiche di programmazione sul risparmio energetico che hanno fatto la fortuna di tantissimi comuni e soprattutto di tanti cittadini, sia in termini occupazionali sia in bolletta. Abbiamo costatato che sempre c’è stata la presenza di queste tematiche nei programmi elettorali. Tuttavia è impressionante la non consequenzialità e la presenza di costi che gravano sulle tasche dei cittadini monrealesi attraverso il bilancio, in termini di energia elettrica sulla viabilità o sugli immobili comunali. Il verde pubblico, poi, sembra una utopia. Si pensi alla villa comunale in stato di incuria”.

Come la politica di questi decenni ha potuto privare Monreale e il suo tessuto imprenditoriale di un PRG? In questi decenni tanti bandi sono stati emessi dall’Europa e purtroppo Monreale non ha partecipato o perché distratto o perché con l’assenza di un nuovo PRG mancano i piani attuativi.

Sul dissesto idrogeologico altra assenza del comune di Monreale: tanti finanziamenti sono stati emessi in questi decenni e quindi tante opportunità occupazionali sono state perse.

Il decoro urbano, altro aspetto green, passa anche attraverso il decoro urbano e la mobilità”.

Alla base della posizione assunta dai Verdi le posizioni di Lo Biondo in tema ambientale.

“Su tutti questi temi ci siamo ritrovati col candidato a sindaco Massimiliano Lo Biondo, geologo e quindi con competenze in materia ambientale. Vogliamo contribuire alla nascita di una economia, attraverso una politica competente e di professionalità, che in altri posti ha fatto la forza di una nuova economia, salvando le tasche dei contribuenti e creando nuovi posti di lavoro.

Per questo abbiamo deciso di accrescere il nostro contributo di conoscenze e competenze professionali a tutti i livelli mettendoci la faccia col nostro candidato dei Verdi e soprattutto cittadino di Monreale che quindi conosce le potenzialità di questa straordinaria città.

I verdi a fianco della splendida città di Monreale”.