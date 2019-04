“Segni e Devozioni”, venerdì 12 si inaugura al MAM la mostra del fotografo Nicolò Balsano

Partinico, in fiamme la distilleria Bertolino. Intervenute 7 squadre di Vigili del fuoco, tre operai feriti

Partinico, 10 aprile 2019 - Momenti di panico ieri sera nello stabilimento Bertolino, distilleria di Partinico, dove in seguito a un’esplosione è divampato un incendio in cui tre operai sono rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni.

