Partinico, in fiamme la distilleria Bertolino. Intervenute 7 squadre di Vigili del fuoco, tre operai feriti

Partinico, 10 aprile 2019 – Momenti di panico ieri sera nello stabilimento Bertolino, distilleria di Partinico, dove in seguito a un’esplosione è divampato un incendio in cui tre operai sono rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute sette squadre dei Vigili del fuoco, e gli operai feriti sono stati portati in ospedale. Non si conoscono ancora le cause dell’esplosione, ma le fiamme si sono propagate velocemente all’interno dello stabilimento.

La distilleria Bertolino è in questo momento al centro dei riflettori per una questione spinosa: il Comune di Partinico ha da poco approvato il dislocamento della struttura, ma questa verrebbe così a trovarsi nei pressi di Balestrate, in cui numerosi cittadini stanno facendo sentire la propria voce per evitare che l’industria possa arrecare danni all’ambiente circostante e alla salute dei residenti.