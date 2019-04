In Piazza Verdi “Bibbia Expo”: un viaggio nella storia e nella cultura biblica

Palermo, 10 aprile 2019 – Palermo ospita Bibbia Expo, mostra itinerante di tipo culturale ed educativo sulle Sacre Scritture. L’evento si terrà dall’11 al 14 aprile, in Piazza Verdi, dalle ore 10 alle 21 (orario continuato, ingresso gratuito). L’inaugurazione avrà luogo l’11 aprile alle ore 17:00: saranno presenti l’Assessore Comunale della Cultura Andrea Cusumano e diversi rappresentanti delle istituzioni religiose.

La mostra è organizzata dall’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, in collaborazione con la Società biblica in Italia (SBI). È patrocinata dal Comune di Palermo.

I visitatori potranno accedere a diversi stand espositivi in cui sono mostrate più versioni dell’antico manoscritto, ma anche la riproduzione in miniatura degli arredi dell’antico Tempio di Gerusalemme, i modelli in scala del tabernacolo di Mosè, del tempio di Salomone, dell’arca di Noè.

Bibbia Expo è definita “Un viaggio nella storia e nella cultura biblica”. La mostra, che ha già fatto tappa in Spagna e in altre grandi città italiane fra cui Genova, Roma e Milano, ha registrato un gran numero di visite durante tutte le sue edizioni.

Per maggiori informazioni:

palermo.segreteria@avventista.it

Pastore Constantin Dinca > 320 089 2630