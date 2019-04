Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. Pioggia di finanziamenti per i comuni dell’isola

Palermo, 9 aprile 2019 – Ammonta a più di 5 milioni di euro il finanziamento stanziato dalla regione siciliana a beneficio dei comuni dell’isola per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PASESC). Sono state 353 le istanze presentate dagli enti locali. Di queste ben 343 hanno superato il vaglio dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. Ciascun comune riceverà un contributo economico per promuovere investimenti finalizzati ad interventi di sostenibilità energetico-ambientale.

Nel palermitano, a fare la parte del leone è il capoluogo, al quale arriverà un contributo di 82.000 euro. A Partinico andranno poco più di 21.000 €, a Belmonte Mezzagno e Corleone circa 17.000,00 euro. 15.000 € a Montelepre, mentre Altofonte beneficerà di 14.547,40 €. 14.600 € andranno a San Cipirello e poco meno di 16.000 sono stati assegnati al comune di San Giuseppe Jato. Anche Roccamena otterrà il contributo che ammonta a circa 11.000 €.

Su 353 istanze presentate solo 10 sono state bocciate, tra queste quella di Piana degli Albanesi, che aveva richiesto un contributo di circa 15.000 €.

Gli enti il cui progetto è stato ritenuto non ammissibile potranno presentare ricorso presso il TAR.

Appresa la notizia Salvino Caputo esprime una forte critica sull’operato degli amministratori monrealesi: “Ancora una volta la Città di Monreale rimane fuori dai grandi finanziamenti regionali per iniziative di sviluppo. La Regione Siciliana, nel contesto della Programmazione comunitaria finalizzata a destinare ai Comuni risorse per le politiche Energetiche, Ambientali e di Sviluppo, in data 12 marzo scorso aveva invitato i Comuni dell’Isola a promuovere la adesione volontaria secondo il contenuto di un Decreto pubblicato in precedenza. L’importo stabilito era di quasi 6 milioni di euro , da suddividere in relazione al numero delle istanze pervenute. Hanno presentato richiesta di adesione oltre 353 comuni siciliani. Monreale ha ritenuto di non presentare domanda. Oltre 200 comuni hanno ottenuto finanziamenti per realizzare iniziative per lo sviluppo energetico e per la salvaguardia del clima e dell’Ambiente”.

“Ancora una volta – ha aggiuno Salvino Caputo – prendiamo atto che la Amministrazione Capizzi ha volontariamente erscluso la Città di Monreale dai finanziamenti comunitari. Posso comprendere le iniziative a valere sul bilancio comunale. Ma perdere le risorse che la Comunità Europea mette a disposizione dei Comuni Siciliani è veramente grave e politicamente irresponsabile. Serve una nuova politica che inserisca Monreale nei grandi progetti comunitari”.