Partinico. Dislocare distilleria Bertolino? Insorge Balestrate

Balestrate, 9 aprile 2019 – Ancora aria di polemiche a Partinico per la prevista delocalizzazione della distilleria Bertolino, attualmente sita in viale del Platani e, secondo quando approvato con la variante del piano regolatore, destinata ad essere spostata in contrada Bosco-Sant’Anna, a ridosso della vicina Balestrate.

Infatti quella che può sembrare una soluzione per Partinico, può rappresentare un rischio per Balestrate. La distilleria, da cui provengono fumi e odori per altro pericolosi per la salute pubblica, si avvicinerebbe in questo modo al paese marinaro, e già si stanno sollevando le prime mobilitazioni cittadine.

“Nel sito individuato – dichiara il movimento Balestrate partecipata, che ha preannunciato una protesta – insistono peraltro diverse attività sia agricole che turistico-alberghiere. Avvieremo nei prossimi giorni ogni iniziativa utile per costruire un movimento ampio di cittadini che possa autorevolmente interloquire con Stato, Regione ed enti locali”.

“Non bastano generiche dichiarazioni di contrasto alla ridislocazione del sito industriale – prosegue il movimento, attaccando il Sindaco Vito Rizzo – a sedare la contrarietà dei tanti cittadini che manifestano forti preoccupazioni per una scelta che rischia di mettere in ginocchio l’economia dell’intera area Golfo”.

“Gli unici balestratesi a firmare il ricordo fummo io e Giovanni D’Anna, mio vice sindaco in quella data – risponde Rizzo, che precisa che suo governo è stato l’unico ad aver agito concretamente sulla vicenda -. Nel prossimo mese di maggio il Tar si dovrebbe esprimere nel merito del ricordo e capiremo, insieme a tutti i componenti del comitato, quali ulteriori atti mettere in campo per tutelare il nostro territorio”.

Ma il dibattito infiamma e a cavalcare l’onda della contestazione si aggiunge il M5S: “Dal Sindaco ci saremmo aspettati la convocazione di un tavolo tecnico con tutte le forze politica locali all’indomani dell’approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio comunale di Partinico. Gli ricordiamo anche che lui è responsabile della salute dei cittadini, ma evidentemente ha bisogno di essere spronato dalle opposizioni per potersi muovere, così com’è stato per il caso acqua”.