Palermo vs Verona  1-0. I rosanero continuano a credere alla promozione diretta

Stadio Renzo Barbera (Palermo), 9 aprile 2019 – La partita che poteva dare lo slancio decisivo alla squadra rosanero per continuare a credere alla promozione diretta è andata bene. Una partita spareggio che il Palermo ha vinto meritatamente combattendo, perché anche il Verona é una squadra costruita per l’ambizione alla massima serie.

La gara inizia con un ottimo Verona che per dieci minuti mette alle corde la compagine rosanero, con ottime trame di gioco, e non si avverte che sia una gara di serie B per tecnica e gioco spumeggiante.

Un ottimo Verona allenato da Fabio Grosso, una vecchia conoscenza del popolo rosanero. Il Palermo si sveglia dopo questi fatidici 10 minuti, Jajalo sale in cattedra e prende le redini della squadra, detta tempi e diventa un argine per l’attacco scaligero.

La difesa si ricompone con il rientro di Rajkovic, Bellusci e il ritorno in porta di Brignoli. Sulle ali Szyminski insieme ad un ottimo Aleesami, a centrocampo, dicevamo, un grande Jajalo con Murawsky insieme Ad Haas, in attacco Trajkosky ed una menzione particolare ad un gladiatore per come si spende e interpreta la partita con tanta generosità e anche molta tecnica, il pivot Moreo insieme al capitano Nestorosky, anche lui molto prezioso.

Il Palermo mette alle corde gli scaligeri che non lesinano anche qualche incursione neutralizzata da un’ottima difesa.

La prima parte della gara finisce a reti bianche. La partita si sblocca nel secondo tempo dopo appena due minuti dal fischio di inizio su un contropiede. Abile Nestorosky ad intercettare una palla in diagonale e insacca il gol prezioso della vittoria.

La gara si innervosisce e nel finale, su doppia ammonizione, Bellusci si fa espellere per un fallo su Pazzini. Quindi salterà la prossima con un’altra big. Il Benevento attende i rosa alla prossima e sarà un’altra gara da grande battaglia.

Il Palermo si porta ad un punto dal Lecce secondo in classifica, ed accorcia le distanze anche dalla prima.

Sarà un finale di campionato tutto da vivere perché nulla è scontato.

Sul fronte cessione ci sono segnali che provengono dagli Stati Uniti con il famoso fondo d’investimento York capital Ltd. Si attende e si spera che in settimana arrivi un’offerta decisiva.