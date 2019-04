Finanziamento PASESC bocciato per Piana. Rosario Petta: “Si è trattato di un disguido, il finanziamento verrà recuperato”

Piana degli Albanesi, 9 aprile 2019 – Sono stati stanziati più di 5 milioni di euro dalla Regione ai Comuni dell’Isola per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PASESC), e sono state presentate già 353 istanze dagli enti locali. La maggior parte hanno superato il vaglio dell’Assessorato, e riceveranno un contributo per promuovere gli investimenti.

Il Comune di Piana degli Albanesi ha visto bocciato il progetto proposto per partecipare ai contributi, ma non tarda ad arrivare la dichiarazione del Sindaco Rosario Petta: “Il nostro progetto non è stato ammesso per via di un disguido tra l’Assessorato ed il nostro Comune. La mail con la richiesta integrazione documenti trasmessa dall’Assessorato all’Energia al Comune non è stata mai recapitata per un errore materiale del funzionario che ha digitato erroneamente nella mail. L’Assessorato ci ha tranquillizzato che a giorni riapriranno i termini di presentazione delle istanze, per cui il finanziamento verrà senz’altro recuperato”.