Colpo grosso a San Giuseppe Jato, svaligiata la gioielleria Mannino

Monreale, 8 aprile 2019 - Il prossimo 25 aprile è prevista la visita del ministro dell’Interno Matteo Salvini in Sicilia. Il leader del Carroccio, stando a quando riportato da Repubblica, dovrebbe visitare quei comuni in cui ci sono candidati a sindaco dell..

In arrivo 50.000 € al comune di Monreale. La regione premia il processo di stabilizzazione dei precari

Cronaca

Monreale, 8 aprile 2019 - In arrivo 50.000 € per il comune di Monreale. Un contributo straordinario assegnato al comune di Monreale dalla regione siciliana, in base alla legge del 2018 che stanzia contributi straordinari “una tantum” per quei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzaz..