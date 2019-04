Monreale Karting Racing si lancia nel Trofeo siciliano Kart, 4 gare valide per il Campionato Italiano

Alcamo, 8 aprile 2019 – Giornata entusiasmante quella di ieri per il team Monreale Karting Racing, capitanato da Rosario Ferreri, durante la 1° prova Campionato Italiano Cittadini Alcamo. La squadra è composta dai piloti Stefano Malizia, Piero Giaccone, Enzo Caravà e Rosario Ferreri.

Ferreri, partito dall’8° posizione in prefinale, ha guadagnato complessivamente due posizioni arrivando 6° con un tempo di 07.02.825. La categoria 125 Under si presentava affollata, con la presenza, in totale, di 16 piloti.

Nella categoria 125 Over Pietro Giaccone ed Enzo Caravà sono arrivati rispettivamente 13°, con un tempo di 07.16.737, e 7°, con un tempo di 07.06.859. Infine Stefano Malizia, categoria 125 Nazionale Over, arriva 4° con un tempo di 06.57.715.

Quella di ieri ad Alcamo è stata la prima giornata del “Trofeo siciliano Kart Aci Sport circuiti italiani 2019”, promosso dalla delegazione Aci Sport Sicilia e organizzato dalla PKS Italia Motorsport. Sono in programma altre 10 prove, di cui 4 saranno valide per il Campionato Italiano Circuiti Cittadini. Il 19 maggio a Petrosino si terrà il prossimo round, seguito da quello di Valderice del 16 giugno, entrambi validi per il Campionato Italiano insieme a quelli che si terranno a Santa Margherita Belice (30 giugno) e Nicosia (22 settembre).

Le altre gare in programma saranno il 7 luglio a Sant’Agata di Militello, il 4 agosto a Regalbuto e il 25 agosto a Mascali, il 20 ottobre a Milazzo, il 10 novembre a Mazara del Vallo e le finali si disputeranno l’8 dicembre a Capo d’Orlando.

“È stata una bellissima giornata del karting siciliano – ha dichiarato Rosario Ferreri -, le categorie erano molto affollate ma è stato molto bello. Giornata positiva per noi piloti monrealesi, adesso aspettiamo la prossima gara che si terrà il 19 maggio a Petrosino, il nostro team sarà presente”.