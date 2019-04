In arrivo 50.000 € al comune di Monreale. La regione premia il processo di stabilizzazione dei precari

Monreale, 8 aprile 2019 – In arrivo 50.000 € per il comune di Monreale. Un contributo straordinario assegnato al comune di Monreale dalla regione siciliana, in base alla legge del 2018 che stanzia contributi straordinari “una tantum” per quei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale precario nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2016; nel complesso, l’importo da erogare ammonta a tre milioni di euro.

A darne notizia è il segretario aziendale della Cisl-Funzione Pubblica, Nicola Giacopelli:

“Anche il Comune di Monreale, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 e nel 2016 – spiega il sindacalista – è stato inserito fra gli enti assegnatari di questi contributi, per un ammontare di quasi 50.000 euro. Attraverso questa iniziativa, opportunamente la Regione siciliana ha voluto riconoscere e valorizzare i meriti di quelle amministrazioni che si sono fattivamente impegnate nel superamento del precariato, liberando definitivamente dall’incertezza tanti lavoratori che per troppi anni hanno vissuto la tormentata e sfiancante esperienza della precarietà”.

Con le procedure concluse il mese scorso, tutti i dipendenti a tempo determinato in servizio al Comune sono stati oramai assunti in ruolo; rimangono tuttavia ancora da stabilizzare i sette lavoratori impegnati nello svolgimento di “attività socialmente utili” (Asu), per i quali, secondo Giacopelli, “occorre entro quest’anno attuare la definitiva fuoriuscita dal precariato, utilizzando al meglio le possibilità normative e finanziarie che risultano oggi disponibili”.