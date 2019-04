Il 25 aprile Salvini in Sicilia, in programma una tappa a Monreale

Monreale, 8 aprile 2019 – Il prossimo 25 aprile è prevista la visita del ministro dell’Interno Matteo Salvini in Sicilia. Il leader del Carroccio, stando a quando riportato da Repubblica, dovrebbe visitare quei comuni in cui ci sono candidati a sindaco della Lega. Tra questi, come sappiamo, Monreale.

“Per uscire dal dibattito ‘fascisti e comunisti, destra e sinistra’, la liberazione dalla mafia, secondo me, è una priorità per il nostro Paese” ha dichiarato Salvini, che per la sua visita in Sicilia ha scelto la data della festa della liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

La sezione locale della Lega non ha confermato la visita del ministro a Monreale, ma ha assicurato che si sta lavorando per fare in modo che la cittadina normanna possa essere tra le tappe siciliane.

Gli altri comuni siciliani con candidati della Lega sono Bagheria, Caltanissetta, Gela e Motta Santa Anastasia.