Brique … E il sogno di Giuseppe Quartararo diventa realtà

Monreale, 8 aprile 2019 – “Brique nasce da un sogno che avevo fin dalla giovane età.

Oggi quel sogno è diventato realtà.

Già da piccolo, osservando il padre, Giuseppe Quartararo nutriva la passione per il mondo dell’edilizia. Sin da giovanissimo comincia a lavorare nei cantieri.

Partecipa ad innumerevoli corsi di formazione, acquisendo una serie di specializzazioni. Su resine, parquet, materiali nuovi, caldaie, termosifoni, pitture, colle speciali. Una serie di competenze che gli hanno permesso di crescere professionalmente. A soli 18 anni Giuseppe, diplomatosi geometra, apre la sua ditta, con alcuni operai alle sue dipendenze.

Ma la sua sfida era quella di rivisitare questa professione in una chiave più moderna, venendo incontro alle esigenze di una clientela sempre più esigente, che richiede efficienza, qualità, professionalità, ma che non ha tempo per seguire le varie incombenze di una ristrutturazione e richiede la possibilità di avere un unico referente.

Da questa analisi nasce l’idea di creare una società in grado di offrire al cliente un servizio a 360 gradi, e di sollevarlo da tutti gli oneri connessi alla ristrutturazione di un appartamento, seguendolo in ogni sua fase.

Quando necessario, la società si occupa anche del trasloco verso un’altra abitazione, così da liberare quella da ristrutturare, per poi procedere alle pulizie finali del nuovo appartamento e al nuovo trasloco per prenderne possesso.

Adesso la nuova azienda del geometra Giuseppe Quartararo, giovane imprenditore di soli 33 anni, è una realtà affermata e apprezzata. Brique da lavoro a 20 dipendenti, ed è in continua crescita. “Nell’ultimo periodo assumo almeno 2 operai al mese”.

Solo il 23 dicembre 2018 è stato inaugurato lo show room di Monreale in via Venero 137, e da allora la giovane azienda ha registrato un significativo aumento delle commesse, in netta controtendenza con la crisi che il settore sta registrando.

“I clienti apprezzano la qualità del servizio fornito. Cominciamo dal sopralluogo dell’immobile da ristrutturare, per arrivare alla progettazione finale, comprensiva di rivestimenti, tessuti, complementi d’arredo, presentando il progetto tridimensionale che permette di apprezzarne i minimi particolari e di vivere gli ambienti ancora prima di avviare i lavori”.

Quartararo, nell’offrire un progetto di ristrutturazione chiavi in mano, si avvale delle migliori aziende presenti sul mercato. Garden House per i rivestimenti, Vaglica per la falegnameria, Lo Bianco per i marmi, Cromic …

“Se prima il cliente ci presentava il suo progetto da realizzare, adesso preferisce affidarsi alla consulenza del nostro progettista”.

La nuova azienda, unica per le sue peculiarità nel panorama palermitano, è stata apprezzata anche al di fuori dell’isola.

Dal 28 al 31 Maggio e dal 4 al 9 Giugno sarà ospite presso il Museo Macro, il museo d’Arte Contemporanea di Roma, all’interno del Seminario e Workshop Internazionale denominato “Architettura Gassosa”.

“Dato il vostro carattere innovativo sia tecnico e filosofico che rispecchiano un’alta qualità dei vostri prodotti, riteniamo importante la vostra partecipazione in questo evento”. È questo il contenuto dell’invito rivolto a Quartararo che nell’occasione si troverà a confronto con architetti, artisti, docenti e intellettuali di fama internazionale.

“Architettura Gassosa” è una manifestazione sull’architettura futura, dove gli esperti del settore si confrontano sulla costruzione di un mondo eco-sostenibile rispettoso dell’ambiente, sull’uso di materiali riciclabili ed ecologici, dove la tecnologia è un partner essenziale.

Il geometra Quartararo in questi anni ha aperto altre due aziende. Offrono servizi di giardinaggio e di pulizie per grandi società. Ed a breve inaugurerà la seconda filiale di Brique a Palermo, in via Libertà.

E il sogno continua …