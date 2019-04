37 anni dall’omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Partono le iniziative del Centro Studi Pio La Torre

Monreale, 8 aprile 2019 – Per il 37° anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, avvenuta per mano mafiosa il 30 aprile 1982, il Centro Studi Pio La Torre ha in programma numerose iniziative per commemorare il ricordo delle due vittime.

Il programma comincia domani, martedì 9 aprile alle ore 9.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Emanuele Armaforte di Altofonte, dove si terrà un incontro-dibattito con studenti, docenti e cittadini in collaborazione con l’Auser Altofonte e l’Istituto Comprensivo Emanuele Armaforte. Interverrano Pino Sala, presidente del Circolo Auser Altofonte, l’on. Ino Vizzini, del Centro Pio La Torre, e Vito Lo Monaco, presidente del Centro Studi Pio La Torre.

Il secondo appuntamento si terrà nell’Auditorium di Casteldaccia giovedì 11 aprile alle ore 11.30, e sarà un incontro da titolo “Pio La Torre, deputato del PCI ucciso il 30 aprile 1982 dal sistema politico mafioso”. Interverranno Maria Pia Di Salvo, presidente del Consiglio comunale di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, Sindaco di Casteldaccia, Leonardo Argueci, procuratore aggiunto di Palermo, don Salvatore Pagano, parroco di Casteldaccia, e il già nominato Vito Lo Monaco. All’incontro saranno presenti anche delegazioni di studenti di Casteldaccia.

Mercoledì 17 aprile, alle ore 9.30, la scuola elementare “Ragusa-Moleti”, l’IIS Vincenzo Ragusa-Otama Kiyohara-Filippo Parlatore e l’ITET Pio La Torre, che hanno adottato il luogo dell’eccidio, puliranno la lapide commemorativa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo in via Li Muli (nei pressi di piazza Turba). All’evento presenzierà il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e Vito Lo Monaco. Prima dell’evento si terranno delle assemblee nelle scuole IIS Vincenzo Ragusa-Otama Kiyohara-Filippo parlatore e ITET Pio La Torre.

Venerdì 26 aprile alle 11, a Polizzi Generosa, si terrà l’intitolazione di Pio La Torre della Villetta Comunale Santo Pietro, durante la quale saranno presenti gli studenti delle scuole del comprensorio, il Sindaco di Polizzi Generosa Pino Lo Verde, i dirigenti scolastici Maria Filippa Amaradio e Vincenzo Maggio, don Giovanni Silvestri, parroco di Polizzi Generosa, e Vito Lo Monaco.

Nell’ambito della manifestazione “Via dei Librai”, sabato 27 aprile alle 17, sarà presentato il numero della rivista ASud’Europa, dedicata al questionario sulla percezione mafiosa condotto tra gli studenti che partecipano al Progetto Educativo Antimafia promosso del Centro Pio La Torre.

Infine, il 30 aprile alle 9.30 presso il Cortile Maqueda di Palazzo del Normanni si terrà la manifestazione in ricordo dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, nel corso della quale alcuni studenti presenteranno le loro relazioni e testimonianze. A chiudere la mattinata sarà lo spettacolo dell’Opera dei Pupi di Angelo Sicilia con una recita tratta dal libro “Pio La Torre. Orgoglio di Sicilia”, di Vincenzo Consolo. Il Sindaco Leoluca Orlando, i Presidenti della Regione, dell’Ars, della Commissione Regionale Antimafia, della Fondazione Federico II, il vescovo di Palermo e il Procuratore generale della Repubblica di Palermo hanno assicurato la loro presenza.