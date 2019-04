Una passeggiata con … Piero Capizzi. A 5 anni dal cambio di logica Monreale è cambiata?

Monreale, 7 aprile 2019 – Solo promesse o ci sono stati risultati concreti per la città? A 5 anni dal cambio di logica come è cambiata Monreale? Capizzi chiede la riconferma. E parla di conti lasciati in ordine, emergenza rifiuti superata, differenziata avviata. Sul tema delle alleanze e dei suoi ex assessori passati con la concorrenza la risposta è serafica: “Ritengo che il Vangelo con la parabola del figliol prodigo dia un grande insegnamento”.

L’abbiamo interrogato sulle promesse fatte nel 2014 in tema di impianti sportivi, spazi verdi, piano regolatore, restituzione del 30%, rilancio turistico, sicurezza e impianto di videosorveglianza, capacità di ottenere finanziamenti per ripristinare strade e impianti di illuminazione. Per saperne di più sul candidato, sindaco uscente, non perdetevi l’intervista che verrà pubblicata domani.