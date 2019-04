“Innovazione tecnologica e progressi della conoscenza”: premiato il dott. Gregory Dendramis, originario di Piana degli Albanesi

Piana degli Albanesi, 7 aprile 2019 – La settimana prossima a Bologna si svolgerà la XVI edizione del Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione, evento che ha come obiettivo la diffusione delle nuove scoperte in campo medico.

Quest’anno il premio “Innovazione tecnologica e progressi della conoscenza” verrà dato al dott. Gregory Dendramis, cardiologo ed elettrofisiologo siciliano nonché dirigente medico di ruolo presso l’UOC di Cardiologia dell’ospedale Pietro Cosma di Padova.

Dopo numerose pubblicazioni scientifiche e collaborazioni con istituti internazionali d’eccellenza, Dendramis, specializzato presso l’Università di Palermo e originario di Piana degli Albanesi, ha presentato un progetto riguardo l’utilizzo della telemedicina nei pazienti cardiopatici con malattie aritmiche. Grazie a questa ricerca sarà possibile assicurare al paziente una maggiore equità nell’accesso alle cure nei territori privi di personale e strutture adeguate, garantendo anche una più moderna erogazione dell’assistenza sanitaria.

“Voglio esprimere tutto il mio compiacimento per il prestigioso riconoscimento – ha dichiarato Salvatore Corrao, direttore del dipartimento di Medicina del Civico di Palermo -. Gregory, che conosco personalmente, è l’esempio di come la Sicilia e l’Università di Palermo siano in grado di offrire alla comunità medica e scientifica professionisti d’eccellenza che troppo spesso devono andare fuori per raggiungere il successo”.

“A nome dell’intera comunità, con grande orgoglio, porto le mie congratulazioni al dott. Gregory Dendramis, giovane cardiologo-elettrofisiologo arbëresh – ha detto Rosario Petta, Sindaco di Piana degli Albanesi -. Dendramis, dirigente medico a Padova, con una carriera già ricca di riconoscimenti autorevoli, è stato insignito del prestigioso premio Innovazione tecnologica e progressi della conoscenza. Ancora complimenti alla mamma Sara, al papà Vassilios e alla famiglia. Grandi sacrifici ripagati con premi e riconoscimenti di eccellenza”.