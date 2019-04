Alcamo, il team Monreale Karting alla prima prova del campionato italiano

Alcamo, 7 aprile 2019 – Si inaugura oggi ad Alcamo il “Trofeo siciliano Kart Aci Sport circuiti cittadini 2019” promosso dalla delegazione Aci Sport Sicilia e organizzata dalla PKS Italia Motorsport.

Il 16° Gran premio città di Alcamo costituirà la prima delle 11 prove, di cui 4 valide per il Campionato Italiano Circuiti Cittadini.

Ai nastri di partenza anche la “Monreale Karting Racing”, con il team di piloti: Stefano Malizia, Piero Giaccone, Enzo Caravà e il capitano Rosario Ferreri.

Ieri si sono tenute le prove per riassettare i mezzi. Oggi, di mattina previste una prova, le qualifiche e le semifinali. Le finali saranno alle ore 15,00.

Quindi si disputeranno altri due round a Petrosino il 26 maggio, e a Valderice il 16 giugno.

Il 30 giugno si correrà a Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento, mentre il 7 luglio è fissato il primo appuntamento messinese a Sant’Agata di Militello. Due le date fissate ad agosto, il 4 a Regalbuto in provincia di Enna e il 25 a Mascali in provincia di Catania. Il 22 settembre si tornerà in provincia di Enna per il Gran premio città di Nicosia. L’autunno porterà il “circus” delle 4 “ruotine” il 20 ottobre a Milazzo, in provincia di Messina, e a Mazara del Vallo il 10 novembre, per il quarto appuntamento trapanese. Le finali si disputeranno ancora una volta in territorio messinese l’8 dicembre a Capo D’Orlando.

Le prove di Alcamo, Valderice, Santa Margherita e Nicosia saranno valide anche per il Campionato Italiano.

La scorsa stagione il campione assoluto nel Trofeo regionale dei circuiti cittadini è stato Giuseppe Moscarelli, pilota della kzn3 over. Nota di merito per Giuliano e Aglieri nelle 125 Tag, Calandrino nella 125 Liberty, Rossi nella 125kz2 e Caravà nella 125kz4, ai giovanissimi talenti Lazzaro nella 60 minikart e Felicetti nella 60 Entri Level.