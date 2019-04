 Volley, Serie D. La Primula vince 3-1 contro l’Erice Entello

Monreale, 7 aprile 2019 – Dopo una lunga astinenza, torna a vincere la Serie D della Primula nella gara casalinga contro l’Erice Entello, diretto avversario reduce da recenti importanti vittorie.

Buon inizio gara per la Primula che, fra le mura amiche del “A. Veneziano”, ha condotto la prima frazione in una situazione di sostanziale parità, controllando il gioco e avanzando punto su punto sino alla vittoria per 25-23.

Il secondo set è iniziato però con una serie di errori che hanno consentito agli ospiti di portarsi sul 5-13. Mister Guerrieri ha ritoccato la formazione e le sue ragazze hanno cambiato marcia, con una fantastica serie positiva che ha permesso loro di recuperare lo svantaggio e conquistare in scioltezza il set con il risultato di 25-16.

Anche il terzo set è iniziato con numerosi errori delle padrone di casa che hanno permesso alle avversarie di rafforzare il morale e mantenere il vantaggio sino alla fine del set, vinto per 19-25.

Il quarto è ultimo set è andato avanti punto su punto, con le padrone di case sospinte dal caloroso tifo casalingo sino al definitivo e vittorioso 25-21.

Dopo le preoccupazioni della vigilia, la Primula si gode un fantastico 3-1, una vittoria meritata che tardava ad arrivare, nonostante le buone prestazioni della squadra e che consente di allungare sulle dirette inseguitrici portandosi a quota 17.

Restano solo tre incontri per la fine del campionato e il prossimo sarà il 13 aprile in casa del VigorMazara.

Per quanto riguarda il settore giovanile della Primula, le ragazze di Coach Augello sono approdate alle fasi finali Under 18 e lunedì 8 aprile affronteranno in trasferta il Volley Palermo.

Anche la Seconda Divisione è approdata alle fasi finali e il 17 aprile giocherà in casa contro GS.&US la prima gara dei Play-Off validi per la promozione in Prima Divisione.