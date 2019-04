Monreale. Questa domenica una Messa in ricordo di Sebastiano Tusa, vittima dell’incidente aereo del 10 marzo

Monreale, 5 aprile 2019 – Domenica 7 aprile, alle ore 18:00, nella Basilica Cattedrale di Monreale, si terrà la Celebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, per ricordare Sebastiano Tusa ed esprimere vicinanza a tutti coloro che lo hanno conosciuto, apprezzato e voluto bene.

Risale al 10 marzo scorso il disastro aereo che ha coinvolto il volo della Ethiopian Airlines 302. Nell’incidente, causato probabilmente da un’avaria in seguito a un malfunzionamento di alcuni comandi, sono rimasti uccisi i 149 passeggeri e gli 8 membri dell’equipaggio. Nessuno è sopravvissuto alla schianto, avvenuto alle 8:44 ora locale nei pressi di Bishoftu, in Etiopia.

Tra le vittime del disastro vi erano anche 8 italiani, fra cui anche l’archeologo e assessore ai Beni Culturali per la Regione Sicilia Sebastiano Tusa, 66 anni. Archeologo di fama mondiale e brillante politico, introdusse la Soprintendenza del Mare e riuscì a raggiungere obiettivi concreti. Tusa aveva, tra le altre cose, aperto un dialogo costruttivo con i vertici di Confartigianato per un rilancio dei beni culturali e un nuovo sviluppo per l’Isola.

Sebastiano Tusa sognava una Sicilia diversa. La moglie, Valeria Patrizia Livigni, direttrice dei Museo Riso, avrebbe dovuto ricevere una telefonata al momento dell’atterraggio, ma questa non è mai arrivata. Un grave lutto per la sua famiglia, per la Sicilia, per l’Italia ma anche per il mondo intero, che perde un grande studioso e un professionista competente.