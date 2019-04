Monreale. #INTOLLERANZA ZERO, quando la donna è cultura. Oggi alle 16.30 l’incontro sul libro vincitore del premio Donna Cultura 2019

Monreale, 5 aprile 2019 – Oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30, si terrà presso l’aula Millunzi del Collegio di Maria l’incontro dal titolo “#INTOLLERANZAZERO, quando la donna è cultura”, organizzato da Roberta Granvillano con la partecipazione di Antonella Vinciguerra, Zaira Picone, Laura Pompeo, Lia Cipolla, Giovanna Dominici e Antonella Morreale.

Durante l’incontro, che prende il titolo dal libro tradotto da Giampiero Turco, di Love More Nation, verranno lette alcune storie tratte dal volume scritto da 55 donne. Storie, esperienze, idee delle donne e di cosa rappresenta per loro l’intolleranza. Parte dell’incasso del libro verrà devoluto alla fondazione Veronesi che si occupa di ricerca sul cancro al seno, mentre il 20% del ricavato dell’evento di oggi a Monreale sarà donato alla ONG Bambini nel deserto.

“Siamo un gruppo di donne siciliane che si riuniscono per leggere alcune storie tratte da questo libro, che parla di come la donna può diventare cultura, senza alcun tipo di limite – ha dichiarato Roberta Granvillano -. Il libro è tradotto in inglese e diffuso in 50 paesi del mondo. Grazie al libro abbiamo ricevuto il premio Donna Cultura 2019 a Roma, il volume è già stato portato ad Agrigento e la prossima tappa sarà il teatro Brancaccino di Roma”.

L’evento è patrocinato dalla Regione Siciliana, da Siciliando e da RadioIn.