Monreale, Gianni Berti è il secondo assessore designato dal Movimento Cinque Stelle

Monreale, 3 aprile 2019 – Dopo Filippo Cappello, anche Gianni Berti ha sciolto la riserva. È lui il secondo assessore designato dal Movimento Cinque Stelle, in corsa per le amministrative del 28 aprile.

Gianni Berti, attivista da anni nella sezione monrealese dei pentastellati, è un chimico Industriale.

Da giovanissimo si è trasferito in Lombardia dove ha lavorato come ricercatore e tecnico commerciale in molteplici settori industriali. Operando in tutta Italia, ha maturato in un decennio quella esperienza professionale che gli ha consentito di ritornare a vivere e lavorare in Sicilia, dove ormai, da oltre un trentennio, opera come tecnico e consulente industriale.

Appassionato del proprio lavoro, affamato di conoscenza ed evoluzione tecnologica, divide la sua vita tra lavoro, studio e famiglia.

Profondo sostenitore della difesa e della conservazione dell’ambiente, convinto assertore della parità di genere e della difesa delle specie, principi per i quali combatte da tanti anni senza mai perdere la speranza di successo.

“Vorrei vedere – spiega Berti – Monreale pulita, curata, protetta e coccolata dai suoi cittadini, difesa nella sua identità storica e culturale dai suoi abitanti e dalla sua classe dirigente. Vorrei anche riuscire a vedere lo stupore dei turisti di tutto il mondo nell’ammirare lo splendido dono che la storia ha voluto lasciarci.

Vorrei infine vederla fiorente e agiata, fucina di attività, catalizzatrice di iniziative che facciano emergere l’immagine che merita.

La mia aspirazione sarebbe vedere il suo grande territorio ritornare allo splendido verde dei suoi boschi; facendo sì che emergano le numerose eccellenze agricole ed artigianali.

Vorrei poter sentir dire, ai giovani monrealesi, che non esiste più motivo per andar via”.

“Ringrazio Gianni Berti per aver accettato responsabilmente la nostra proposta – dichiara Fabio Costantini, candidato alla carica di sindaco del comune – e per aver messo a disposizione della Città di Monreale la sua professionalità, sciogliendo ogni riserva”.

Berti è anche tra i candidati al consiglio comunale.